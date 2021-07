Patinella: "Si acá no se da la unión, no será por especulación nuestra"

El referente de la Agrupación Pro, Fernando Patinella, aclaró que desde el Consenso Ischigualasto no cerraron sus puertas y continúan con el diálogo, en clara referencia al espacio de Marcelo Orrego que decidió no sumarse a la alianza presentada el lunes. También, Patinella habló en Banda Ancha sobre el armado de listas de cara a las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO).

"Que quede claro que si acá no se da la unión de la oposición no va a ser por especulación nuestra. Desde que se dio lugar a este espacio de convocatoria, no había en ningún momento una posición de especulación política sino claramente de apertura", destacó el representante del Pro dentro del Consenso Ischigualasto. Asimismo, Patinella clarificó que estar abiertos al diálogo "no implica una dependencia o subordinación a la decisión de integrarse o no de los otros espacios".

En cuanto a Marcelo Orrego y su negativa de no sumarse a la alianza, Patinella fue contundente: "En lo personas creo que evidencian que son excusas de la no integración a que una causa legítima. Quizás tenga que ver con una cuestión de marquesina política". "Todas las observaciones que han formulado para la no integración fue aclarada", puntualizó.

Respecto al armado de listas para las PASO, Patinella explicó que "está reinando la razón y la sensatez dentro del frente al momento de hablar de candidaturas. Queremos generar listas que puedan abarcar la mayor cantidad posible de opciones, de acuerdo a las preferencias del electorado". En esta línea, el referente político expresó que "no está definido" quiénes encabezarán las listas.