Sánchez: "Si Walberto Allende repite, creo que es una persona capacitada"

El intendente de Pocito, Armando Sánchez, apostó por la renovación de Walberto Allende como diputado nacional. De cara a las PASO, el Partido Justicialista define sus listas en busca de sus candidatos para ocupar los tres cargos que se renuevan en la Cámara de Diputados.

En este sentido, Sánchez cree que Allende es un político experimentado en el Congreso. Sin embargo, sostuvo que el gobernador, Sergio Uñac, tiene mucha capacidad para elegir a los representantes de la provincia. “Walberto Allende está haciendo un trabajo excelente. Estuvimos trabajando juntos en el Ministerio de Desarrollo Humano, pero ha demostrado que tiene capacidad y que se ha puesto la camiseta de San Juan, de Uñac y creo que si él repite está capacitado. Ha conseguido muchos logros para San Juan”, dijo.

No obstante, el intendente señaló que también hay muchas mujeres y hombres capacitados dentro del Justicialismo para llevar a cabo la función.

De este modo, consideró que una lista de unidad sería lo ideal para las internas en el Frente de Todos. “Yo preferiría una lista de unidad. El Gobernador por algo es gobernador y él siempre va un paso delante de lo que uno ve. Si él considera dos listas será bienvenido. Pero en lo personal preferiría una sola lista porque siempre el que gana conduce y el que pierde campaña. Pero a veces no todos los que pierden acompañan. Sería bueno lograr el consenso”, analizó.

Sobre la posibilidad de una lista Justicialista y una Bloquista dentro del Frente e Todos, Sánchez, manifestó que la estrategia será definida en los próximos días por Uñac. Además, aseguró que hay buena relación con los dirigentes del partido de la estrella.

Por otro lado, el ex ministro de Desarrollo Humano, aseguró que la pandemia va a influir de manera negativa en estas elecciones. “La gente está muy sensible. La pandemia, la crisis que conlleva la pandemia, la falta de trabajo. La gente está irritada por lo que sea y va a repercutir para mal. Lo noto en la sociedad. Uno esta con otro carácter, otro genio, disconforme, molesto y pienso que eso va a repercutir. Quizás hasta haya menor porcentaje de votantes”, dijo.

Además, sostuvo que la pandemia no va a favorecer ni al oficialismo ni a la oposición en las urnas. “La gente está disconforme es con quien estemos en la política sea el cargo que sea. Tanto oficialismo como oposición la gente no está conforme”, aseguró.

En cuanto a la campaña, Sánchez consideró que será un nuevo desafío debido a los protocolos sanitarios. “Vamos a tener que usar mucho la tecnología, trabajar con los jóvenes que manejan más la tecnología y las redes. Nosotros el Partido Justicialista y el Frente de Todos tenemos la costumbre del cara a cara, de salir a charlar, tomar mate y ahora no se puede. Tendremos que adaptarnos y acostumbrarnos a lo que es las redes. Se va a trabajar mucho con eso”, dijo.

Por último, se refirió a la imagen del presidente Alberto Fernández. “En estos últimos tiempos está más dubitativo. No le veo esa energía, esa fuerza y seguridad que si le veo al gobernador Uñac. La pandemia, mas la deuda del 2015 han influido. La gente está molesta, ocupemos el lugar que ocupemos os políticos desde el presidente hacia abajo. Me pasó a mi en el terremoto. En Pocito, el terremoto era culpa mía, las lluvias también. Yo no tengo la culpa, pero siempre la culpa la tiene el intendente”, cerró.