Usín: 'Queremos evitar que el kirchnerismo tenga quorum propio'

El 12 de septiembre se llevarán a cabo las PASO y el 14 de noviembre se realizarán las elecciones generales. De cara a dichos actos eleccionarios en San Juan finalmente la oposición estará dividida en dos listas. Una de ellas será la de Consenso Ischigualasto y la otra será la de Juntos por el Cambio. Esta última será apoyada por ACTUAR, cuyo presidente reveló que uno de sus principales objetivos es evitar que el kirchnerismo tenga "quorum propio".

Gustavo Usín, presidente de ACTUAR, contó que no tiene problemas con el hecho de que no haya uno de sus candidatos en la lista. El entrevistado aseguró que esto no modifica en nada su apoyo al proyecto y de igual manera se sienten representados.

"Las posibilidades estaban abiertas pero si bien nosotros llevamos discusiones hasta un día antes por ahí pretender un lugar inoportuno. La idea era jugar en la unidad, acompañar y un lugar o no, no nos iba a hacer ni más ni menos parte de lo que sentíamos, nosotros estamos completamente comprometidos con este frente y nuestra estrategia. Por eso es que ya hemos desplegado todo nuestra artillería para ayudar en todo lo que podamos ayudar", aseguró.

En sintonía con esto destacó que desde Juntos por el Cambio y ACTUAR tiene los mismos objetivos. Por ejemplo uno de los principales es luchar para no allanarle el camino al oficialismo. La idea es evitar que tengan una mayoría parlamentaria y así sólo tocar los temas que ellos decidan.

"Desde chiquito nos hemos criado con la idea de que si el color político de San Juan es el mismo que el de Nación es mejor. Nosotros lo hemos vivido de cerca y cuando era distinto, con el diálogo las cosas llegaban y las cosas se podían hacer. Acá se votan representantes nacionales, se vota que no tengan quorum propio los kirchneristas, se vota la idea de país que tenemos nosotros que se puede llevar adelante con representación parlamentaria", sentenció.