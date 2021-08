Alberto Fernández sobre la foto en Olivos: "Lamento que haya ocurrido"

Durante un acto el presidente Alberto Fernández se refirió a la foto en la que se lo ve junto a Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado. "No debería haberse hecho y claramente lo lamento", dijo en un acto en Olavarría, por la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas.

"La pandemia nos obligó a cambiar planes y a imponer restricciones y les pedí a los argentinos que me acompañaran porque era necesario cuidarnos" recordó Fernández. "En ese contexto, el 14 de julio, el cumpleaños de mi querida compañera, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos que no debía haberse hecho, y que lamento que haya ocurrido" expresó el presidente y remarcó que "en retrospectiva debía haber tenido más cuidados que no tuve".

Asimismo Fernández puntualizó que "todo esto se supo porque llegó un pedido para ver quienes ingresaban a Olivos y mostramos todo, no ocultamos nada. Todos lo supieron porque nosotros no ocultamos nada". La foto del presidente Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado generó una fuerte polémica en el seno de la oposición, que sumidos en plena campaña electoral, anticiparon que podrían iniciar un juicio político.

Fuente Minuto Uno