Cafiero respondió tras la polémica foto del cumple de la Primera Dama

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este viernes que "se cometió un error que no debería haber pasado y estuvo mal" en relación a las fotos difundidas sobre el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos en julio del año pasado, en plena cuarentena obligatoria y estricta.

"Olivos funcionaba como centro de reuniones, pero eso fue un evento social que no debería haber ocurrido. Pero hay un oportunismo político, los que siempre se opusieron a las medidas de cuidado ahora se rasgan las vestiduras", dijo Cafiero en declaraciones a Radio 10.

Al mismo tiempo manifestó que la oposición "busca permanentemente generar escándalo para ocultar el plan económico que tanto daño les hizo a los argentinos".

"Nosotros reconocemos el error. Fue un descuido que no debió ocurrir, pero no son los temas que le importan a la gente. La oposición ha tenido un rol nulo durante la pandemia", agregó.

De igual modo aseveró que ahora no está en juego una foto sino la manera adecuada de "ponerse de pie, cómo salimos de la pandemia y qué modelo político y económico vamos a llevar adelante". Al mismo tiempo aseguró que los dirigentes opositores están "desorientados" y que no han tenido un rol significativo para aportar durante la gestión de la pandemia contra el coronavirus.

"Han tenido un rol nulo, se oponían a todo, a las medidas de cuidado, después hasta incluso cuestionaban la existencia del virus, de la pandemia, luego la veracidad y eficiencia de las vacunas", cuestionó. En ese contexto afirmó que el Gobierno está dedicado a la campaña de vacunación.

Finalmente el jefe de Ministros también aprovechó para apuntarle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ex presidente Mauricio Macri y la precandidata a diputada por la Provincia María Eugenia Vidal.

"No dieron explicaciones en ningún momento cuando Macri viajaba por el mundo, volvía, no cumplía con las medidas. Tampoco lo hicieron cuando Larreta se fue en vuelo privado a Buzios y no participó entonces de protocolos que tenía que llevar como jefe de Gobierno, o Vidal también que había generado reuniones donde de ahí se contagiaron comensales que ella invitaba", sentenció.