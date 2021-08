Uñac avisó a La Rioja que "no cederá" regalías por Josemaría

El gobernador Sergio Uñac, respondió este martes los dichos de su par riojano, Ricardo Quintela por las regalías del proyecto minero Josemaría. “Solo me voy a limitar a decir que las regalías son de todos los sanjuaninos. Yo no le puedo ceder cosas que no le corresponden a La Rioja”, manifestó el mandatario sanjuanino al ser consultado sobre el tema en rueda de prensa.

En el mes de junio, el Gobierno de La Rioja presentó formalmente una nota al Gobierno de San Juan, pidiendo ser incluidos como zona de influencia del proyecto minero. De esta manera, podrían acceder a los beneficios de regalías, como así también a la contratación de mano de obra y proveedores de la provincia vecina.

Hace unos días atrás, el gobernador de La Rioja, endureció su postura y aseguró que San Juan se quiere llevar todos los recursos “bajo el poncho”.

En este sentido, Uñac aseguró que defenderá los recursos de los sanjuaninos y apeló al marco legal de la cuestión. “Son regalías para una provincia que ha construido mucha licencia social durante mucho tiempo y los sanjuaninos pueden tener la tranquilidad que quien habla ha sido elegido para defender los intereses de San Juan. Y en ese marco vamos a seguir dialogando con todo el mundo, pero no vamos a ceder cosas que dentro del marco legal no se puedan ceder”, remarcó Uñac.

Mientras tanto, el proyecto Josemaría se encuentra en plena etapa de evaluación del Informe de Impacto Ambiental. Una vez aprobado, podrá comenzar con la explotación de los recursos que prevé una inversión superior a los 3.000 millones de dólares. Además, se estima que el proyecto demandará unos 4000 puestos de trabajo en su etapa de construcción y 1000 en su etapa de explotación.

Por otro lado, también se refirió al pedido del gobierno de La Pampa por la construcción del Dique El Tambolar sobre la cuenca del Rio San Juan. El reclamo de los pampeanos es que la represa afectará el caudal de agua que llega a esa provincia a través de la Cuenca del Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado. “No hay novedades. Parece que estamos de moda los sanjuaninos porque cualquier cosa que hacemos tienen repercusión en las provincias vecinas. Yo los quiero mucho a los gobernadores, tengo buen trato con ellos. Pero también les aviso que no voy a ceder nada que no corresponda porque yo defiendo los intereses de San Juan”, advirtió el primer mandatario provincial.