Cornejo: “Con Susana Laciar somos un equipo”

El presidente del PRO y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Enzo Cornejo, pasó por Canal 13 y habló sobre la campaña de cara a las PASO, la lista de Juntos por el Cambio, encabezada por Susana Laciar y el rol de la oposición.

Consultado sobre cómo cayó que el PRO se queda sin banca en la Cámara de Diputados (este año se termina el mandato de Eduardo Cáceres), Cornejo respaldó a la candidata Susana Laciar. En este sentido, aseguró que, si bien la dirigente no pertenece al PRO, ambos son trabajadores de un mismo equipo. “Desde el 2011 venimos construyendo un equipo con Marcelo Orrego, la gente a ACTUAR, el Radicalismo, Producción y Trabajo, Dignidad Ciudadana, parte del Bloquismo. Las bancas no son de las personas sino de los frentes electorales. Nosotros hemos construido el frente y hemos tenido la posibilidad de tener esa banca durante dos periodos. En este caso no es solamente un relato decir que Susana Laciar nos represente, consideramos que la mujer es parte importante en la construcción política para adelante. Es la única lista que está representada por una mujer”, sostuvo.

“Cuando hablamos de la paridad de género decimos que las mujeres tienen que participar y después las ponemos atrás. En este caso estoy rodeado de dos mujeres que representan partidos como Producción y Trabajo (Susana Laciar) y el radicalismo (Alejandra Leonardo) y no es un tema menor que el PRO ocupa un segundo lugar en la lista”, destacó.

De esta manera, el dirigente aseguró que no hay diferencias con las candidatas del Frente opositor. “Si hemos pensado de manera diferente, pero siempre hemos tenido el respeto, el dialogo, el consenso para avanzar. No nos ha traído problemas. Hemos conversado con la altura suficiente y siempre he valorado el gesto de Rodolfo Colombo de entender que era juntos y que la unidad es importante para seguir construyendo la idea de provincia que queremos”, señaló.

Además, comentó que en 2023 espera que el PRO tenga dirigentes en todos los departamentos. “Tenemos una oposición que tiene senadores, diputados nacionales, concejales, diputados provinciales, intendentes que muestran gestión y que están en territorio todos los días. Es una oposición que se ha generado en el tiempo y que los grupos y equipos de trabajo se generan a través del dialogo y el trabajo en equipo”, dijo.

En cuanto al futuro político del actual diputado nacional del PRO, Eduardo Cáceres, tras el escándalo por la denuncia sobre violencia de género de Gimena Martinazzo, comentó que todavía es incierto. “Se ha tomado un tiempo en el cual está apartado de la campaña. Está concentrado en su actividad legislativa. A él siempre le gustó la política y el contacto con la gente mano a mano. Hay que ser respetuoso de lo que está pasando en el día de hoy. Y tomará la decisión correcta con su familia y sus afectos y bienvenido lo que decía por el bienestar de él y sus hijos”, señaló.

Cornejo también se refirió a la dirigente Gimena Martinazzo. “Soy respetuoso de cada referente del PRO. Pensar diferente en política está bien, lo que está mal es la desinformación, la falta de objetividad y de respeto. Son cuestiones que tenemos que abandonar porque la sociedad espera un gesto. La clase política también. La sociedad necesita que estemos para mejorar la realidad de las personas. Uno en la política tiene un territorio y hay que avanzar y estar con la gente”, dijo.

Cabe recordar que la dirigente se encuentra alejada de la escena política luego de denunciar a Cáceres por violencia de género.

La misma respuesta tuvo Cornejo al ser consultado sobre la denuncia de Eugenia Raverta, otra dirigente del PRO que aseguró haber aportado fondos para la campaña de Cornejo. “Eso está en el Tribunal de Disciplina. A mí no me ha llegado ninguna notificación de la Justicia. Y soy respetuoso de pensar diferente. Con lo que no estoy de acuerdo es la desinformación. Soy objetivo y en la educación que me enseñaron mis padres nunca me van a escuchar hablar mal de una persona. Soy un hombre dialogo. Las acusaciones se tienen que solucionar dentro de la esfera del Tribunal de Disciplina y van a sacar las resoluciones que tengan que sacar en tiempo y forma. Y por supuesto con la imparcialidad que corresponda”, sostuvo.

En la entrevista, Cornejo también se refirió a los dichos del candidato del frente Ischigualasto, Marcelo Arancibia, quien sostuvo que en San Juan el rol de la oposición es ser colaboracionista con el oficialismo. “Soy respetuoso del pensamiento de la dirigencia política. Nosotros solamente nos abocamos al trabajo de Juntos por el Cambio. Acá no hay otra realidad, no hay grieta, no hay forma de pensar en la chicana política, en la desinformación y por supuesto en el hecho de generar rupturas donde no las hay. Cada uno con su trabajo desde su lugar, nosotros de juntos por el cambio pensamos en cambiar la realidad. Queremos ser parte de la solución y no ser parte del problema”, señaló.

Luego, se refirió su trabajo en la Legislatura y comentó que presentó 160 proyectos desde que asumió como diputado provincia. En esta línea, sostuvo que, así como trabajaron en conjunto con el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, y apoyaron los Decretos de Necesidad y Urgencia durante la pandemia, también cuestionaron y pidieron informes sobre cuando lo creyeron necesario. “Hemos sido muy respetuosos, muy críticos en diferentes cuestiones y hemos tenido que presentar los pedidos de informes que corresponden y en el momento que corresponde. Ahora están por contestar el pedido de informe sobre la compra frustrada de vacunas. Y cuando tuve que presentar los pedidos de informes no me tembló la mano y lo he hecho. Eso es ser la oposición. No significa siempre el hecho de acompañar. Si hemos apoyado los decretos de necesidad y urgencia porque el gobernador tiene que tener las herramientas para conducir lo mejor posible la provincia”, aclaró.

Durante la entrevista, el dirigente opositor también cuestionó al gobierno de Alberto Fernández y defendió la anterior gestión de Mauricio Macri. Entre otras cosas, criticó el mal manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo nacional y lo responsabilizó de profundizar la crisis económica en el país.

También hizo una autocrítica a Cambiemos como partido político luego de dividirse tras gobernar entre 2015 y 2019. “Tenemos que crecer políticamente. Hay mucha gente que cree en el partido, se involucra en el día a día y es increíble el número de mujeres que se suman, la cantidad de jóvenes, la juventud del PRO debe ser la número uno de la provincia. Es impresionante la cantidad de chicos que tiene la visión de generar equipos, salir a trabajar y golpear casa por casa”, comentó.

Sin embargo, advirtió que hay dirigentes del PRO que quizás consideran que es otro el camino y hay que ser respetuoso. Pero, señaló que, si esas personas deciden dar un paso al costado, no se pueden ir “tirando piedras o desinformando a la gente”.

“La gente necesita un gesto de la clase política. Hay un hartazgo en la clase política y hoy en día hay que tener la grandeza de invitar a otras personas que se sumen al espacio y crean en la construcción que venimos realizando. El PRO tiene la institucionalidad de saber que conforma un frente con Juntos por el Cambio con un liderazgo natural de Marcelo Orrego. Por supuesto que hay persona que pueden pensar diferente. Cada uno es responsable de su pensamiento de su actuar, pero hoy en día la sociedad está esperando ese gran gesto. La sociedad la está pasando mal, no solo los comercios que cierran, los chicos que no vana a la escuela la gente que no se vacuna y lo más importante, esas 110.000 personas que han fallecido en esta pandemia”, concluyó Enzo Cornejo.