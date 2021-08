Estas son las recomendaciones de la Justicia Electoral al momento de votar

El próximo 12 de septiembre se realizan las PASO y desde la Justicia Electoral de San Juan detallaron cuáles serán las medidas a seguir para poder emitir voto en contexto de pandemia. "Hemos tomado todas las medidas para que efectivamente los comicios sean lo más ágiles posible. Después quedará en manos del propio elector de colaborar de alguna manera para que esto así suceda", expresó en Banda Ancha Edgardo Benítez de la Justicia Electoral

Primeramente aquellas personas contagiadas o que sean contacto estrecho estarán eximidas de votar. "Que se queden tranquilas en sus casas cumpliendo con el aislamiento. Se va a priorizar la salud pública por lo tanto estas personas van a poder justificar la no emisión de su voto y quedarán exceptuados de sanciones que pudieran llegar a caberles", remarcó Benítez. Cabe destacar que quienes no emitan su voto tendrán un lapso de 60 días para cargar la documentación que justifique el no voto. En caso de no hacerlo, quedará registrado como infractor.

Lo segundo a tener en cuenta es que se recomienda que los votantes asistan sin acompañantes. "Le vamos a pedir a la gente que tome conciencia de la pandemia y vaya solo a votar. Esta colaboración va a sumar para que el acto electoral sea rápido", aclaró Benítez. Asimismo destacó que los sanjuaninos asistan con su propia lapicera para firmar: "Le vamos a pedir en lo posible si cada uno puede llevar su birome. Es una colaboración para ellos mismos en definitiva porque la idea es cuidarnos entre todos".

Otra recomendación para las próximas elecciones dejar la puerta del cuarto oscuro abierta mientras no haya nadie votando adentro. "Vamos a tener la puerta del cuarto oscuro abierta todo el día y solamente se va a cerrar cuando ingrese el elector a votar. Una vez que sale vuelve a dejar la puerta abierta. Nuestro objetivo con esto es mantener el cuarto oscuro constantemente ventilado", puntualizó Benítez. Por otro lado, las autoridades y fiscales de mesa deberán mantener distancia, y además "que traten de estar en menor contacto posible con los electores al momento de pasar documentación, ya sea el DNI, el voto y los padrones", explicó.