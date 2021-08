Juan Carlos Gioja: "El discurso de Juntos por el Cambio es hueco"

En plena campaña electoral, el diputando provincial y referente peronista, Juan Carlos Gioja, calentó la previa de las PASO en Banda Ancha. Dijo que Juntos por el Cambio tiene un discurso “hueco”. A su vez, aseguró que el peronismo “está unido cuando las papas queman” en medio de las críticas al Gobierno nacional por el polémico festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos.

En este sentido, defendió la gestión de Alberto Fernández y aseguró que la visita el Presidente a la provincia contribuye mucho a la decisión que tiene que tomar los sanjuaninos en las próximas elecciones.

Por otro lado, descartó una eventual candidatura a intendente de Rawson en 2023.

“El discurso de la oposición no se sustenta en realizaciones. Si hay algo que ha quedado claro es la diferencia de modelos. Venimos del neoliberal de Macri al vinculado a un proyecto nacional y popular. Ellos para denigrar a la política y lo popular, nos dicen populistas, como si ellos no fueran parte del pueblo. Y a ellos les toca defender lo indefendible, cosas que detrás no tiene realizaciones”, dijo el diputado al ser consultado sobre los candidatos del frente Juntos por el Cambio.

“Su discurso tiene que justificar lo no realizado y en la posibilidad que se realice. Hablan de la libertad y si hay algo que no hubo en la Argentina fue libertad en el gobierno de Macri. Hubo persecución a los opositores, espías y todo eso. Hablan de libertad, pero no está sustentado en lo que podría decirse el ciclo que ellos defienden”, sostuvo.

En cambio, defendió a los candidatos del Frente de Todos y destacó que la visita del presidente Alberto Fernández a San Juan contribuye a la decisión que tengan que tomar los sanjuaninos en las urnas. “La presencia del presidente siempre es buena, en cuanto constituye un testimonio de lo que se está haciendo. De su boca se obtiene un diagnóstico de la situación, el relato de cómo estaban las cosas cuando asumió el mandato y lo que se ha hecho. Porque según el medio que uno ve será la mirada que tenga del presidente. Si ven TN va a perder por el cumpleaños, y según C5N el cumpleaños no tiene incidencia en la gestión”, comentó.

De este modo, aseguro que Alberto Fernández está contribuyendo para que la gente esté mejor. “A mi me parece que ha logrado hacer con el Estado lo que planteó el Peronismo que es la presencia del Estado en la sociedad para que logre garantizar un bienestar. El comienza a gobernar, ponemos primera y aparece lo de la pandemia. Y el Estado estuvo presente. Uno puede negar cualquier cosa menos que el Estado no ha estado presente. El dijo que las cosas no están bien, pero sí que han hecho lo posible para que el Estado este presente”, señaló.

De este modo, expresó su confianza en la gestión realizada por el Gobierno nacional para ganar votos. “Cuando uno va a votar, vota para que el Gobierno siga haciendo lo que viene haciendo en términos de trabajo, esfuerzo, de la estructura que tiene el Gobierno para resolver los problemas. Nosotros también contribuimos desde San Juan en la gestión, en la transmisión de ideas, en reforzar el concepto de organizarnos en forma solidaria para apoyar al Gobierno nacional”, manifestó.

En este sentido, elogio la impronta del peronismo en los complicados momentos que atraviesa el país. “Hay que sacarse el sombrero porque siempre ha habido una impronta en el peronismo que es cuando las papas queman estar todos juntos”, dijo.

“Estamos todos juntos y va a haber una muy buena respuesta de los sanjuaninos al pedido de Alberto de que lo acompañemos”, aseguró.

El ex intendente de Rawson aseguró que, si bien estas elecciones no son un plebiscito de la administración nacional, provincial o municipal, la gestión ayuda. “Rawson es un distrito importante para el peronismo. En el movimiento peronista son todos compañeros que a la hora de trabajar en lo institucional siempre hay acuerdo”, dijo. Además, negó que, al ser un departamento tan grande, hay “muchos caciques”.

También, aseguró que con el intendente Rubén García mantiene una buena relación y destacó el trabajo realizado durante la pandemia.

Al ser consultado sobre una posible candidatura a intendente para 2023 lo descartó totalmente. “Si estuviera la embajada de Argentina en Francia sería mejor”, bromeó. “La intendencia es un trabajo enorme”, añadió.

En esta línea, señaló que es una falta de respeto pensar en las elecciones del 2023, cuando todavía no está resuelto nada del 2021, en medio de la pandemia. “Uno no puede pensar el 23 si no tiene resuelto el 21. No podés pensar el destino de Rawson cuando uno lleva recién menos de dos años de gobierno. Termina siendo hasta una falta de respeto hacer un acto proselitista para que alguien quiera ser intendente de Rawson cuando faltan dos años, todavía no se termina la actual gestión y estamos en pandemia. Esto lo tenemos que tener claro porque si no decenios que queremos ser intendentes, pero es una locura. Hay que darle seriedad a esa suerte de conversaciones que no le hacen bien a la política”, opinó.

Por último, Juan Carlos Gioja se refirió a la gestión del gobernador Sergio Uñac. “Ha hecho una gestión que no podemos negar en coherencia con la gestión nacional. Estoy hay que levantarlo. Fue muy claro el Presidente cuando dijo que a San Juan ha enviado 17 mil millones de pesos vinculados a obras de viviendas, ayuda social, a empresarios, etc. Nosotros también tenemos que levantar esa gestión porque esta es una elección nacional. No digamos que va a ser un plebiscito para los intendentes. No subestimemos a la gente. Es una elección nacional y los candidatos nuestros van al Congreso de la Nación a apoyar una gestión nacional vinculado con lo que va a ser el destino de Argentina. No tiene nada que ver con instancias departamentales. La gestión departamental y provincial ayuda, pero tiene que quedar en claro eso. Ha habido una articulación entre Nación y Provincia que es muy buen”, concluyó.