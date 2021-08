Leonardo: "En San Juan la mayoría de los jóvenes se quieren ir del país"

La precandidata a diputada nacional del frente Juntos por el Cambio, Alejandra Leonardo, pasó por Banda Ancha. A días de las PASO, criticó la gestión del Gobierno nacional con Alberto Fernández a la cabeza y defendió la administración de Mauricio Macri de 2015 a 2019. La dirigente radical, aseguró que en la actualidad la mayoría de los jóvenes se quieren ir del país y hay que recuperar un modelo para evitarlo.

También, reparó contra el diputado oficialista, Walberto Allende y calificó como positiva la visita de Patricia Bullrich este fin de semana a la provincia.

En la entrevista, la dirigente hizo hincapié en que las legislativas son elecciones de carácter nacional. En este sentido, sostuvo que servirán para marcar el camino de cara al 2023.

“Su visita aporta desde el momento que están manifestando el apoyo de los dirigentes nacionales de los partidos que integramos este frente. Desde ese lugar demostradnos al electorado que hay un consenso y un apoyo de todo el partido. Hay un apoyo consensuado a nivel provincial y también a nivel nacional”, manifestó Leonardo sobre la legada de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich a la provincia este fin de semana.

En este sentido, comentó que el frente busca plantear ante el electorado una verdadera alternativa al oficialismo. “Ellos nos han puesto en esta posición desde el momento que nos han votado con segunda fuerza u oposición en las anteriores elecciones. Creo que la gente nos vota porque coinciden con nuestra forma de pensar, que las hemos manifestado en varios ámbitos. Pero fundamentalmente tienen que ver con la defensa de la república, las libertades, las garantías constitucionales, la educación, que nos caracterizan”, comentó.

Además, la dirigente radical aseguró que no han notado un rechazo a la gestión de Mauricio Macri durante la campaña. “En realidad es que podemos mirar para atrás la gestión de Macri y tenemos problemas más serios en estos dos años. No es saltar estos dos años con si fuera un paréntesis. En estos dos años también han pasado muchas cosas graves”, aseguró.

“Toda gestión tiene cosas buenas y malas. Convengamos que cuando uno hace una valoración hay que tener en cuenta más lo positivo que lo negativo. De la gestión del 2015 al 2019 hay muchas cosas positivas que rescatar y ahora hay muchas negativas que están inclinando la balanza. Y nosotros como defensores de un gobierno republicano no podemos dejar de ver los avasallamientos que hay del Poder Ejecutivo en relación a otros poderes. No podemos admitir que el presidente de la Cámara de Diputados diga que necesitamos ganar para imponer. En la democracia no se imponen las leyes, se votan, se debaten. Imponer no es forma de gobernar. No es de un gobierno democrático. Esto es lo que nosotros consideramos que no corresponde”, señaló.

Consultada sobre el proyecto de Juntos por el Cambio para 2023 y la posible candidatura de Patricia Bullrich a presidenta, sostuvo que será decisión del espacio político. “Si el espacio político que integro decide que ella tiene que ser la candidata a presidente seguro lo será”, dijo. En este sentido, agregó que no tiene candidatos favoritos para la presidencia en 2023.

A su vez, manifestó que a nivel provincial es Marcelo Orrego quien actualmente conduce el espacio de Juntos por el Cambio, pero también será una decisión orgánica que él sea o no el candidato a gobernador en el 2023. “Para el 2023 vamos a seguir dentro los mismos carriles que son la defensa de las libertades, la república, educación, producción, generación de puestos de empleo. H ay muchas cosas que revaluar. La carga impositiva que tiene hoy en día las empresas hace muy difícil que se genere empleo. Y en la mayoría de los casos tenemos empresas que se están yendo del país”, aseguró.

“Tenemos que recuperar un modelo de país que se atractivo para la inversión porque si no, no vamos a poder generar fuentes de trabajo. Hay que generar una esperanza, pero no desde un concepto vacío. Hay que generar una esperanza real para que nuestros chicos dejen de irse del país. La mayoría de los jóvenes no quieren saber nada con Argentina. Esto duele. En San Juan hay muchos jóvenes que quieren irse. Hasta mis amigas me dicen eso, que sus hijos se quieren recibir y se quieren ir. Me piden que hagamos algo”, manifestó.

“Estas cosas duelen, yo también soy mamá. Yo quiero construir un futuro para que mi hijo crezca en este país, ame este país y produzca, invierta y genere en este país. Y que logre la meta que quiera lograr, pero que no se las imponga nadie, que las decida el mismo”, dijo la precandidata.

Por otro lado, la candidata se refirió al gobierno provincial. “No puedo opinar mucho en este momento porque no estamos votando gestión provincial. Me parece que no corresponde sobre todo para no generar confusión en la gente. Pero ese es planteo es el que hacen desde el Gobierno provincial. Y no es así, no estamos votando por un cordón de cunetas más o menos, la recolección de residuos. Estamos votando quienes van a decidir por los intereses de la provincia en la nación. Y ese es el mensaje que hay que transmitir. A veces la gente pregunta si se vota o no a alguien de San Juan. Hay un punto de conexión, pero el que va al Congreso tiene que llevar los interese de la provincia siempre por delante”, sostuvo.

“Yo no digo por quien votar, pero si quiero que piensen que la persona que vota va a representar lo que sienten a nivel nacional”, agregó.

Luego, se diferenció de Walberto Allende, precandidato a diputado que busca renovar su lugar en la Cámara Baja. “Hay cosas que no comparto, por ejemplo, que haya votado a favor de impuestos que no son coparticipables para la provincia. Hay varios y nos afecta a los sanjuaninos porque la coparticipación es gran parte de los impuestos que llegan a San Juan. Pero de todos modos, la gente tiene claro y ha empezado a comprender este concepto”, finalizó.

En medio de la campaña, confirmó gestiones para la llegada de un dirigente nacional de la Unión Cívica Radical a San Juan, aunque no precisó fechas.

Por último, pidió mayor difusión sobre el padrón para evitar inconvenientes por cambios de escuelas. “Va a ser engorroso encontrarse, sería bueno mayor información para que no pasen de escuela en escuela”, concluyó.