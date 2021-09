Fabián Martín: "En San Juan siempre hemos sido la alternativa"

El intendente de Rivadavia, Fabian Martín, ratificó a Juntos por el Cambio como la alternativa al oficialismo en San Juan. De cara a las PASO y las elecciones legislativas, el referente opositor aseguró que el Gobierno de Alberto Fernández ha empeorado la crisis en el país. Por otro lado, afirmó que no está pensando en su futuro político en 2023.

El dirigente rivadaviense, destacó la visita de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich el pasado fin de semana. La dirigente estuvo en el parque de Rivadavia junto a referentes del frente en la provincia. “Es importante que nos visiten y que podamos tomar contacto con figuras nacionales. Para nosotros es un lugar representativo el parque de Rivadavia, y fue importante escucharla y conocerla. Fue importante para los militantes y la gente en general. Ha dejado definiciones importantes y a poco de las PASO el clima electoral va tomando valor y color”, cometo.

En cuanto a las PASO, Martín sostuvo que van a ser importante por el contexto histórico de pandemia en el que se presentan. En este sentido, advirtió a los votantes que “en estas elecciones se van a definir cuestiones nacionales. Con esto no quiero sacarme ninguna responsabilidad de encima porque me cabe como intendente. Pero si la gente debe visualizar esto. Hay que reformar muchas cosas. Hoy vivimos dentro de un círculo vicioso y hay que buscar un circulo virtuoso. Tenemos un Estado que hace mucho tiempo le viene diciendo a la gente que les dan un plan y no necesitan trabajar. Es lo que tácitamente ha sucedido. Hoy hay mucha gente que vive solamente con un plan, no tiene trabajo y no se capacitó. Hoy una persona de una edad mediana que no tiene un oficio, están aferrados al plan”, aseguró.

“A mi entender hay que cambiar la legislación impositiva para que la clase productiva tenga menos carga. Hoy cualquier empresa, el 50% de sus ganancias o más se van en impuestos para bancar un Estado que es gigantesco e ineficiente. Realmente todo pasa por el Estado. Desde el empleo público, la asistencia social que es buena, pero tiene que ser temporal. No puede ser que una persona viva asistida permanentemente por el Estado. Tenemos que volver a la cultura del trabajo, generar nuestros propios recursos. Todo lo que se ha perdido. Y eso se hace desde el Congreso Nacional”, sostuvo.

A propósito, dijo que “esto es lo que tiene que ver la gente. No se trata de si cambiaron las luminarias o pavimentaron la calle de mi barrio. Se trata de cuestiones más profundas, como generar puestos de trabajo. Para eso tiene que venir inversiones y tiene que haber una legislación que le convenga a los inversores. Porque uno no va a venir a invertir para perder dinero. Tiene que haber una seguridad jurídica”.

Además, el funcionario apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández. Señaló que hubo un mal manejo de la pandemia, no se resolvió el problema de la inflación y se están alejando las relaciones con los principales mercados internacionales. “El gobierno de Alberto Fernández nos ha profundizado. A mi entender hubo un mal manejo de la pandemia. No ha sido fácil para ningún gobierno del mundo, pero hubo restricciones extremas, haciendo incompatible la salud y económica cuando debía ser compatible. Tenemos uno de los índices más altos de fallecidos. Por eso hubo un mal manejo de la pandemia”, analizó el intendente.

Luego agregó: “Y con una economía con muchísimas restricciones. Donde ha puesto el Gobierno nacional en agenda cosas que no están cerca del sentimiento de la gente. Se quiere modificar la justicia para buscar impunidad y son cuestiones que van planteando el Gobierno nacional que a la gente no le interesa. Pueden ser temas importantes como el aborto, pero no era el momento de tratarlo”.

“La inflación es cada vez mayor. Son problemas de décadas, pero se han profundizado. Por eso será importante poner un límite. Ya tiene mayoría automática en el Senado, están cerca de lo mismo en Diputados. Si logran mayoría en ambas cámaras va a ser un problema”, sostuvo.

En cuanto a la gestión provincial de Sergio Uñac, el intendente valoró el trabajo en conjunto y también aseguró que la oposición cumplió su rol. “En San Juan hubo otro manejo de la pandemia. Nos pudimos sentar y dialogar, no hubo tantas restricciones como en CABA o el AMBA. Seguro San Juan ha bajado recursos del Gobierno nacional, pero la provincia no escapa las generales de la ley. Tal vez nos puede ir mejor que a otras provincias, pero en San Juan vemos que hay una altísima pobreza, desocupación. Ninguna provincia se va a salvar por si sola porque estamos en un contexto nacional”, indicó.

Más adelante, Martín insistió en que el mayor problema del país es la inflación, cuando en otros lugares del mundo lograron resolverlo. “El Congreso debería emitir una ley que prohíba al Banco Central emitir moneda. Por supuesto que va a ser una cirugía mayor y vamos a sufrir consecuencias y pasar malos momento. Pero es necesario, más allá de las elecciones, que las fuerzas políticas y del país tengan una convocatoria a un pacto social. Con la fórmula que venimos aplicando hace años no vamos a salir adelante. Cada vez más hay más gasto público, más emisión, mas apretado la actividad privada y productiva. Hoy mucha gente está cerrando sus negocios y es preocupante. Porque se deja de generar empleos. Y generar un empleo a veces no es una solución sino un problema. Hay que cambiar la legislación laboral también donde el que tenga que crear empleo pague un seguro de desempleo y cuando el empleado se quiera ir o lo quieran echar, cobre el seguro por lo que haya trabajado y se retire con su dinero. El mismo régimen que tiene la construcción en la Argentina debería ser igual para todo. Todo esto lo va a hacer el Congreso nacional por eso los votantes tiene que visualizar qué está pasando”, dijo.

Por otro lado, Martín se distanció del Frente Consenso Ischigualasto, con quienes no llegaron a un acuerdo para crear un frente opositor unificado para estas elecciones. “Si hubiésemos pensado más parecido estaríamos juntos en el frente. Por algo no es nomás juntarse porque sí. Pero quienes hemos venido siendo oposición o estuvimos en la vereda de enfrente políticamente al kirchnerismo, sionismo o uñaquismo hemos sido nosotros. Siempre hemos estado del otro lado, no enfrentados, pero si con distintas ideas. Siempre ponderando mucho el dialogo. Nosotros hemos sido críticos y hemos pedido informes en la Cámara de Diputados. Hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer, pero siempre ubicados en un sector contrario al gobierno, en este caso de Uñac”, indicó.

No obstante, el intendente valoró el trabajo en conjunto con el Gobierno provincial durante su gestión. “Nosotros hemos ponderado tener tolerancia, hablar con respeto. Y hay otros que tiene otra forma de ver y sentir la política. A mí como intendente, más allá de las diferencias con el gobernador, siempre estamos viendo qué obras llevamos o si el Gobierno provincial hace una obra, nosotros les ayudamos. O le pedimos al gobernador que nos ayude y tratamos de construir desde ese lugar”, manifestó.

Por último, Martin señaló que no está pensando en su futuro político a partir del 2023, cuando termine se segundo mandato como intendente de Rivadavia. en cuanto a sus sucesores, señaló que hay varios candidatos posibles, entre ellos, el actual diputado, Sergio Miadosqui. “Estamos viviendo momentos complicados, y estoy abocado a gobernar Rivadavia que también estamos complicados. Hemos tenido la pandemia, el terremoto, inundaciones, etc. Hoy tenemos que abordarnos a resolver lo que está en nuestras manos y después veremos. Sin lugar a dudas, una buena gestión en el municipio es una buena pantalla para algo más, pero es pronto y hay que seguir haciendo obras, etc”.