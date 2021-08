Denuncia contra Cornejo: la semana que viene declararía Raverta

La semana que viene se puede complicar la situación del diputado Enzo Cornejo por la denuncia que fue realizada en su contra, en la que se lo acusa de presuntas irregularidades en el manejo de fondos para la campaña 2015-2017. Más precisamente en pedirle cerca de $380.000 a la concejala Eugenia Raverta.

Este miércoles, en conversación con el móvil de Canal 13, el fiscal federal, Francisco Maldonado, aseguró que la denuncia ya fue recibida y que le pidieron al Juez Federal una media previa. Se trata la recepción de la declaración testimonial de la persona que habría entregado la importante suma de la ex concejala al ex presidente del PRO en la provincia.

La idea es que Raverta ratifique lo denunciado. ‘Si se ratifica se analizará si habrá una investigación ante un presunto delito’, señaló Maldonado. Además, el fiscal aseguró que la ex concejala deberá dar precisiones de cuando fue, de qué manera se entregaron los valores, y si verdaderamente paso.

Hasta el momento la precandidatura de Cornejo para las próximas elecciones legislativas no correría riesgo. Al no haber todavía una investigación en curso, al hombre del PRO no se lo puede bajar de la carrera por ser diputado nacional.