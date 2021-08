"Gioja es un dirigente importante pero ya no tiene futuro para conducir la provincia", dijo Mauricio Ibarra. El dirigente Justicialista pasó por Banda Ancha y analizó el panorama político a meses de las PASO y de cara a las elecciones generales del 2023.

Para el ex intendente de Rawson, la lista del PJ es la más razonable que se podía armar dentro del espacio conducido por el gobernador, Sergio Uñac. También destacó el nivel de los candidatos opositores y señaló que, en estas elecciones legislativas, el oficialismo se juega retener la conducción de la provincia en 2023.

En este sentido, dijo que el ex gobernador, José Luis Gioja, cada día se aleja más de conducir nuevamente a la provincia. “Gioja es un hombre muy importante para San Juan, pero lo cierto es que la conducción del PJ y del gobierno marchan por otro andarivel. No hay esa idea de que Gioja vuelva a gobernarla provincia. No por voluntad propia o del gobierno, sino por los sanjuaninos”, dijo.

Por otro lado, analizó las listas presentadas por las principales fuerzas políticas de la provincia que buscan quedarse con los lugares vacantes en la Cámara de Ripiados de la Nación.

“Lista del PJ es la más razonable que se podía armar. Amalgama un hombre con experiencia, con mucha madurez política como Walberto Allende y experto en resolver conflictos de alta gama. Después está Fabiola Aubone que en el último año y medio ha desarrollado una estrategia que la ha posicionado como la mujer más fuerte dentro del gobierno. Y el tercer lugar para el Bloquismo, que tiene una enorme racionalidad. Tiene que ver con un dirigente nuevo como el presidente del partido, Luis Rueda, que representa una renovación que ha tenido ese espacio y que no podía no encabezar ese lugar en la lista oficialista. Lo más fuerte, toda la carne al asador es la lista de Allende, Aubone y Rueda”, sostuvo Ibarra.

También se refirió a los candidatos opositores, específicamente de Juntos por el Cambio. “Tienen muy buenos candidatos también. Susana Laciar es una candidata excelente, buena persona, con mucho trabajo y experiencia legislativa. Es muy bueno que la política pueda coordinar y establecer códigos de comunicación y podamos trabajar por los verdaderos intereses de los sanjuaninos”, señaló.

Además, sostuvo que San Juan tiene una agenda en el Congreso y ahí hay que poner el acento. “Hay que ver cómo seguimos construyendo viviendas, obras, empleo y reactivar la economía. Yo sueño con un gobernador que, ya superada la pandemia, todos los días inaugure actividades económicas. Ahora deben empezar a abrir. Hay que poner énfasis y energía en reactivar la economía, abrir comercios, etc. Poner el corazón en la gente es resolver los problemas de angustia económica que tiene la gente”, aseguró.

Ibarra tiene claro que, en estas elecciones, el oficialismo se juega retener el poder en 2023. “Así como el campeón de boxeo que se sube a un ring no puede perder el cinturón de campeón, el político se sube al ring a retener el título también. Me parece que retener el título de la conducción de la provincia y de la política es seguramente lo que le pasa al Gobernador por la cabeza, como a cualquier otro político. Es lo más natural. Uñac quiere seguramente retener el título para que empecemos rápidamente el proceso de reconstrucción, el proceso de relanzamiento de la economía y para que la gente de San Juan este mejor de lo que veníamos antes de la pandemia”, analizó.

En este sentido, también expresó que el gobierno de Uñac ha sabido mejorar la relación con el Gobierno nacional y esto benefició a la provincia. “El Gobierno nacional tiene una agenda mediática de dificultades, problemas, y hay que traducir eso. Los sanjuaninos teníamos buena relación con Néstor y Cristian Kirchner. Lo que pedía Gioja se lo daban. Hoy Uñac ha mejorado esa performance de relacionamiento con Nación. La situación hoy de transferencias de recursos, bondades, financiamiento, ayudas y obras están en el punto más alto histórico que ha tenido la provincia. Por lo tanto, Uñac, que es una persona con bueno modales desde la política, ha sabido construir esos puentes y fortalecerlos. Eso le conviene a cada uno de los sanjuaninos, aunque no quieran al gobierno. La única manera de reactivar la economía, mejorar el empleo y transferir más recursos para mejorar el salario de los sanjuaninos es que esa expansión sea lo más rápido posible y lo mejor planificada en vista al futuro. La gente quiere recuperar salario. Quiere que le alcance más”, explicó.

Ibarra también defendió la gestión del presidente Alberto Fernández. “Le hecho muchas fichas porque he aprendido a discernir de los hechos tangibles, de las cosas que la gente toca. Podríamos haber caído mucho más, podría haber sido una catástrofe, y no solo digo la salud sino de la economía. Ha hecho cosas, después si entró una modelo o no entró a Olivos son juegos artificiales. Lo importante es que San Juan con Alberto Fernández tiene mejor reconocimiento de lo que tenía Kirchner con José Luis Gioja. Son hechos concretos”, manifestó. “Vamos a construir más viviendas de las que se construyeron en el gobierno anterior. Ir mejorando eso es buenísimo. Este año creo que no van a quedar asentamientos y villas en San Juan. Son hechos históricos”, agregó.

Además, negó que el Gobierno nacional busque tener la suma del poder político en el país frente a las críticas de la oposición. “Quorum tienen casi todos los gobiernos y sino tuvieron que construirlo. De 1983 en adelante ningún gobierno tuvo la suma del poder público, ninguno tuvo los 2/3 para hacer lo que quisiera. Ninguno. Sea de cualquier color político. Gracias a Dios siempre hubo equilibrio en Argentina. O te sobraban 5 o 7 para el quorum, pero no había nunca la suma del poder público. Eso es mentira. Y es mentira que somos Venezuela. Allá no se construyen barrios o represas como acá. No existe el enorme nivel de inversión que hay en la provincia. En San Juan se están construyendo cosas por todos lados, pero allá no. Es un discurso flojito, y los que repiten como loros que le pongan más esmero a esa construcción racional”, manifestó.

En el plano local, se refirió a la actualidad y el futuro de Rawson. “El otro día estuve en Chimbas y decía que estaba envidioso de ellos y antes los chimberos estaban envidiosos de Rawson cuando me tocó ser intendente. Creo que en poco tiempo Rawson va a ser el departamento que despertaba orgullo n solo en los rawsinos sino en muchos sanjuaninos”, dijo.

Sobre el actual intendente, Rubén García, dijo que hay que acompañarlo. “Hay que ser maduro, responsable. Uno lo que quiere es que las cosas se hagan bien, que la gente esté mejor. Y siempre ha sido eso. Rawson es tierra santa para mí. No puedo despegar mi corazón de Rawson. Estoy pendiente, comprometido, ayudo a la gente. He querido muchas veces cortar ese cordón umbilical y no lo logro desde el interior y mi cabeza”, expresó.

Sobre el futuro de la conducción comunal, puso a Carlos Munisaga (actual secretario de Seguridad de la provincia) como un posible candidato. “Veo el futuro de Rawson con una construcción o una ingeniería política que permita gobernar y poner al departamento en el primer lugar. Obvio que mi primer afecto es Munisaga, pero creo que hay que poner más esfuerzo en unir varias voluntades que generen un cambio y que posicionen a Rawson en el lugar que sueño. Que siempre lidere y sea el mejor departamento de la provincia”, comentó.

Por otro lado, analizó el “talón de Aquiles” del oficialismo, que son los departamentos actualmente liderados por la oposición como Santa Lucía y Rivadavia. En este sentido, Ibarra sostuvo que el PJ busca ajustar algunos puntos débiles para acercarse a los electores.

“Hay que afinar la comunicación con esos vecinos porque me parece que son los que mejor ven al gobierno de la provincia. Y estoy seguro que vamos a ajustar algunas cositas y creo que vamos a tener muy buenos resultados en esos departamentos. Estamos afinando la puntería y el lenguaje y estamos reconstruyendo vínculos con algunos sectores de la sociedad sanjuanina. No es intención del gobierno estar distanciado con ciertos sectores como los médicos, enfermeros, maestros con algunos que se generó una rispidez. Hay que transmitir que son nuestros principales soldados del gobierno y los sanjuaninos”, aseguró.

De cara al 2023, Ibarra cree que en esos departamentos habrá un fuerte proceso de promoción de dirigentes y de crecimiento de la política.