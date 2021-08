Cornejo sobre el pedido de informes por la compra de vacunas: ‘No tiene sentido politizar’

El tema de la compra fallida de vacunas sigue despertando revuelo. En este caso en la Legislatura. Luego de que el viernes se conociera el intento fallido del oficialismo de comprar por 18 millones de euros, una importante cantidad de dosis de Sputnik V, el pasado lunes, el bloque de la Cámara de Diputados de Juntos por el Cambio presentó un informe para pedir cuentas claras al gobierno provincial.

Según contó este jueves en Compacto 13, el diputado y hombre del PRO en la provincia, Enzo Cornejo, en la presente jornada en la Cámara de Diputados trataron el informe y quedó en tablas. El diputado Sergio Miadosqui explicó el objetivo de la oposición con ‘pedir cuentas claras al oficialismo’. Por su parte, el diputado Abarca, en la disertación sobre el tema en plena sesión expresó que este tipo de negociaciones también lo hicieron otras provincias tales como Jujuy, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Al mismo tiempo, el ex intendente señaló que ‘todas fueron fallidas’.

El legislador de la oposición aseguró que sobre el tema ‘no tiene sentido politizar’. A su vez, el hombre del PRO indicó que ‘desde el primer día desde Juntos por el Cambio están solicitando de que las provincias tengan la autonomía de comprar vacunas’.

‘Si gobernáramos nosotros también hubiéramos salida a comprar vacunas, porque la vacunación es un eje importante en el país. La salud debe ser política de Estado’, arremetió el diputado contra la administración nacional. Luego añadió que el objetivo de la oposición es que queden las cosas claras para ‘llevar tranquilidad, calidad y trasparencia de que sucedió y como sucedió’.

‘Es importante el rembolso de los 18 millones de euros, pero también es importante no improvisar, y tener un Gobierno Nacional, que de una vez por todas salga a buscar en laboratorios vacunas, la salud tiene que ser política de Estado’, manifestó.

También aprovechó la oportunidad para pegarle al Gobierno Nacional. En este caso, Cornejo volvió a apuntar contar ‘la mala administración de la vacunación a nivel nacional’. El legislador y pre candidato a Diputado Nacional sostuvo que ‘el Gobierno Nacional no pudo gestionar la compara de vacuna de forma adecuada, no gestionó bien la campaña de vacunación y las provincias, al no llegarle las dosis debieron salir a negociar por su parte, como le paso a San Juan’.

Por último, uno de los referentes del PRO en San Juan contó que en los últimos días Patricia Bullrich, referente máximo a nivel nacional del PRO, le aseguró que pronto vendrá a la provincia. La idea de la ex ministra de Seguridad, es fortalecer los lazos con los futuros votantes sanjuaninos. Sobre su figura, Cornejo expresó: 'Tiene una fortaleza de una mujer que lucha por la Republica, y los intereses de la gente’.