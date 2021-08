El futuro de la funcionaria sanjuanina tras la renuncia de Rossi

Días atrás el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi renunció a su cargo como ministro de Defensa, luego de que el presidente Alberto Fernández les pidió a todos los candidatos que dejen sus puestos para dedicarse a la campaña. Por ello con la salida de Rossi de la cartera, se generaron dudas respecto de la continuidad de la sanjuanina, Daniela Castro, en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Industria de la Nación.

Fue así que este jueves, la caucetera decidió romper el silencio ante Canal 13 y manifestó que junto al equipo que había formado Rossi están a disposición de la resolución del presidente para conocer quién será el nuevo funcionario que quedará a cargo del Ministerio de Defensa. En ese sentido aseguró que están trabajando a disposición del presidente.

Asimismo contó que hasta el momento, no se sabe quién ocupará el lugar que dejó vacío Rossi, por ende no hay certezas respecto de los posibles nombramientos y remociones que se podrían desencadenar con la llegada de una nueva persona al ministerio que controla las fuerzas de seguridad del país.

Lo que sí se sabe es está a disposición del Presidente la renuncia de todos los miembros del Ministerio y que será quien encabece esta cartera quien decidirá cómo proceder. Por el momento, no hay alteraciones en las agendas y hay en el equipo de la ex legisladora mucho optimismo respecto de su continuidad en el puesto. Es que muchos creen que no habrá descabezamientos completos en el complejo organigrama de la cartera.

“La verdad es que tenemos un equipo de trabajo muy aceitado, el ministro Rossi tuvo varias características para trabajar y nos alentó a poder trabajar en equipo siempre pensando en la defensa nacional de la Argentina”, afirmó.

Cabe destacar que Castro renunció su banca en la Cámara de Diputados para asumir en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Industria de la Nación. “Nosotros estamos a disposición de lo que mejor entienda el presidente. Habitualmente hemos estado disponibles para poder responder a lo que necesita. Si bien el frente Todos está compuesto por varios partidos, todos queremos lo mismo, poner a la Argentina de pie”, cerró.