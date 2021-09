Basualdo sobre las elecciones: 'Si alguien no vota, otro eligió por uno, después no nos quejemos'

Corrido formalmente de la escena política, pero apoyando a los principales referentes de Juntos por el Cambio, Roberto Basualdo emitió su voto y en dialogo con el móvil de Canal 13 brindó algunas declaraciones en torno a su carrera política. “Política voy a seguir haciendo siempre, en la vida a veces hay que dar un paso al costado, gracias adiós tengo el orgullo de la gente que me ha sucedido, Marcelo, Fabián, Susana que están haciendo mejor campaña que yo, eso es muy bueno.

En relación a la cuestionada utilidad de las elecciones PASO declaró que, “la ley la hicimos y hay que cumplirlas, las paso se tienen que hacer. Hoy nos pusimos pones de acuerdo, pero quizá en otra ocasión no es así”.

En relación a la poca concurrencia que hubo en horas de la mañana, el empresario atribuyó la baja asistencia al clima y al contexto de pandemia. “El COVID es fundamental, es atípico para nosotros pero el viento que tampoco ayuda mucho. Esta es una elección legislativa, no ejecutiva donde la gente tiene más intencionada participar. Pero si alguien no vota, otro eligió por uno, después no nos quejemos.

Respecto del ánimo de la población a la hora de ir a votar dijo que, “no es muy bueno, la gente no tiene esperanza y eso es responsabilidad de todos los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, la política no le ha solucionado los problemas”. Para finalizar agradeció la participación de los fiscales y presidentes de mesa de los diferentes partidos políticos.