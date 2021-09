Laciar apuntó a convencer a los sanjuaninos que votaron en blanco

Luego de conocerse los resultados finales de las PASO 2021 en San Juan, el bunker de Juntos por el Cambio estalló de alegría. El frente liderado por la ahora candidata Susana Laciar, festejó haber obtenido el 38,13% de los votos en las elecciones de este domingo. La dirigente tomó el micrófono y aseguró que de cara a noviembre, donde se celebrarán las Elecciones Legislativas, tratarán de convencer a los sanjuaninos que votaron en blanco.

Luego de agradecer a la gente de su espacio por el esfuerzo realizado durante la primera parte de la campaña, la orregista dijo que ‘ahora se viene el tiempo de hablar lo que tenemos que hablar. Vamos por la Argentina grande que estamos esperando todos los argentinos, en especial los sanjuaninos'.

‘Hicimos un trabajo grande de campaña, a pulmón, sobre todo en Capital’, afirmó la candidata. Luego se refirió a los que no fueron a votar con un dejo de dureza y reproche. ‘A los que no fueron a votar tienen e que ir porque si no votan, dejan que otros sigan decidiendo por uno’, apuntó.

El móvil de Canal 13 le preguntó porque trabajarían en la segunda parte de la campaña y Laciar señaló que los ejes principales serán ‘oportunidades de trabajo para los sanjuaninos’.

Por su parte, el líder de Juntos por el Cambio en San Juan, Marcelo Orrego se lamentó por el ausentismo en las presentes PASO. Luego felicito a todos los candidatos, de todos los frentes, en especial a Susana Laciar a la que en toda la campaña estuvo acompañando. El Diputado Nacional expresó: ‘Me voy contento con el resultado’.