Consenso no se achica y buscará llevar a Arancibia al Congreso Nacional

El domingo 12 de septiembre se llevaron a cabo las PASO. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas se confirmó que Consenso Ischigualasto se quedó con el tercer lugar con casi el 9% de los votos. A pesar de considerar que fue una gran elección, su mayor exponente no se achicó. Quien encabezó esta lista dejó en claro que para las Generales buscarán crecer aún más para poner a su principal candidato en el Congreso Nacional.

Marcelo Arancibia, candidato a diputado nacional, se mostró contento por los resultados obtenidos. Remarcó que este partido se creó oficialmente hace 45 días cuando se presentaron como frente opositor ante la Justicia Electoral. Sin embargo afirmó que no se contentan con el logro sino que tratarán de aumentar los votos conseguidos para que se concrete su llegada al Congreso.

"Para mi fue histórico porque empezaba a cerrarse un largo ciclo de hegemonía política electoral del Justicialismo. Para nosotros el resultado fue muy satisfactorio y nos va a permitir con mucha convicción avizorar un muy buen resultado para el 14 de noviembre. Vamos a ir a construir un escenario de tercios para llegar al Congreso Nacional y lograr que San Juan consagre dos diputados nacionales opositores", manifestó.

Para concretar este deseo, Consenso Ischigualasto debería conseguir más del doble de los sufragios obtenidos. Este frente tendría que saltar de un 8,99% hasta un 21.5% prácticamente. De concretarlo, probablemente, el Frente Todos mantendría a Walberto Allende en su puesto, Susana Laciar pasaría a ser diputada nacional al igual que el propio Arancibia.

A pesar de que no es una tarea fácil de llevar a cabo el opositor expresó que tienen mucha fe. Esta confianza tiene que ver en distintos aspectos que señaló el entrevistado. Principalmente en la expectativa de una mayor concurrencia para el acto eleccionario del próximo 14 de noviembre.

"Mi candidatura es la menos conocida. Estos 45 días nos van a permitir reafirmar nuestra vocación de opositores. Creo que mucha más gente va a ir a votar. Muchos consideraron que no tenía sentido ir a las PASO porque no se decidía nada. Muchos no votaron con argumentos razonables porque están enojados y el viento Zonda tampoco contribuyó. En ese escenario nosotros tenemos una gran chance de crecer en términos electorales y discutir seriamente la posibilidad de entrar", expresó.

Finalmente el candidato remarcó que la oposición podría haber festejado una importante victoria frente al Justicialismo el domingo. Sin embargo esto no pudo concretarse y él no dudo en responsabilizar por eso a Juntos por el Cambio. Esto se debe a que no pudieron limar sus asperezas para unificarse y superar al partido que actualmente esta en el poder.

"Hay un voto mayoritario de sanjuaninos que votan ofertas políticas opositoras. Si la oposición no le ganó las PASO al Frente Todos es por responsabilidad de Juntos por el Cambio. Lo que no se hizo para el 14 de julio, cuando había que hacer un frente, es llorar sobre la leche derramada. Deberá hacerse cargo quien corresponda de haber frustrado a esa amplísima mayoría del voto opositor el no haber festejado una victoria sobre el Justicialismo", sentenció.