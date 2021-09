El durísimo audio de una diputada K contra el presidente Alberto Fernández

Fernanda Vallejos, diputada nacional y economista que responde a Cristina Fernández, trató de “enfermo”, “okupa”, “atrincherado” y “sin votos” al presidente Alberto Fernández, en un largo audio que se filtró. El mensaje dura 11 minutos.

Luego se filtró un segundo audio en el que indica: “Este gobierno ya fue, fracasó”. En un primer audio Vallejos dice que el cristinismo esperaba que el lunes, “el enfermo, el ocupa de Alberto Fernández” brindara una conferencia de prensa con todas las renuncias del gabinete nacional sobre su escritorio, como un claro mensaje ante la derrota electoral del domingo.

“La política económica debió subordinarse a la política sanitaria, no a los pagos del FMI”, dice Vallejos. En ese sentido, dijo: “Es triste decirle a un tipo al que nosotros llevamos a presidente lo mismo que le dijimos a Macri”.

“El tipo está atrincherado en la Casa Rosada, y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nada. La derecha tiene a Macri, mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere”, expresó la legisladora a través de un audio.

“Hay un tipo atrincherado en la Casa Rosada que dice ‘me cago en el pueblo’ y mantiene al tipo este”, dice Vallejos respecto de la decisión de Alberto Fernández de mantener en el cargo a Martín Guzmán, un economista de formación “neoliberal”, según la percepción de la diputada y economista.

De Guzmán, Vallejos afirmó que “no tiene la mínima sensibilidad social” y lo acusa de “atornillarse” para cumplir “mandatos” dictados por Estados Unidos. “Lo peor que hemos tenido es la política económica. Se cae de maduro que el primero que debió haber presentado la renuncia es el ministro de Economía. ¿Por qué no la presenta? A lo mejor porque tiene otros mandatos que cumplir”, dijo Vallejos.

“No podemos estar en un gobierno que decide no respetar el mandato popular, porque es el capital que nosotros construimos, no Alberto Fernández marchando con Nisman” , dijo Vallejos al recordar los años en que el Presidente era opositor a Cristina Fernández.

“Si no se despiertan con esto, entonces están persiguiendo otros objetivos. El objetivo no es ganar la elección, el objetivo no es poner de pie la Argentina. Si los objetivos son esos, los hombres son fusibles. ¿Cuál es la relevancia de Martín Guzmán? ¿O a Guzmán lo puso (Kristalina) Georgieva?”, dijo Guzmán, y aclaró que en público dirá otra cosa.

“Este señor que gracias a Cristina está sentado en el sillón de Rivadavia no tiene ningún merito propio para estar sentado ahí, se tiene que allanar a los que dice Cristina”, dijo Vallejos, quien a renglón siguiente trató de “pelotudos” a Martín Guzmán, Matías Kulkas y Vilma Ibarra.