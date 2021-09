Fernández sobre las renuncias en su Gabinete: "El que se apura se equivoca"

Este jueves el presidente Alberto Fernández rompió el silencio tras la serie de renuncias que se presentaron en su Gabinete. "La gestión de Gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente”, afirmó mediante Twitter. Pero, en la intimidad con el periodista Mario Wainfeld, Fernández se expresó con otras palabras sobre el tema. "Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me saca cualquier cosa. Con presiones, no me va a obligar", afirmó en referencia a Cristina Fernández.

En esta línea, Alberto Fernández calificó los amagues de renuncia de Wado de Pedro, Roberto Salvarezza, Luana Volnovich y Fernanda Raverta como "una estudiantina". “Aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados”, agregó el presidente. Asimismo Fernández conversó el pasado martes con la vicepresidenta en los posibles cambios en el Gabinete, por las derrotas en las PASO. "Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie. No entiendo para qué se apuraron”, agregó.

El presidente no quiso brindar mayores detalles al periodistas sobre posibles nombres, aunque adelantó que posiblemente los anuncios ocurran la semana próxima. Para Alberto Fernández, resultaron cruciales los apoyos internos recibidos: “Me llamaron todos los gobernadores. Me decían que les aceptara las renuncias, que los sacara”. Entre los gobernadores que se comunicaron, estuvo el propio gobernador Sergio Uñac, Juan Manzur de Tucumán, Omar Gutiérrez de Neuquén y Alberto Rodríguez Saá de San Luis.

“Algunos me plantean que lo raje a Wado, que es un buen ministro”, le expresó Alberto a Wainfeld y prosiguió: “¿Cómo me voy a desprender de (la titular de la ANSES) Fernanda Raverta, una funcionaria super laburadora y eficiente?”. Hasta el momento, el presidente no aceptó ninguna renuncia y finalizó con la frase “Tiempo al tiempo. El que se apura se equivoca”.

Por otra parte, el escándalo continúa ya que en las últimas horas, surgió un polémico audio de Fernanda Vallejos, diputada nacional y economista que responde a Cristina Fernández. Allí, trató de “enfermo”, “okupa”, “atrincherado” y “sin votos” al presidente Alberto Fernández, en un largo audio que se filtró. El mensaje dura 11 minutos.