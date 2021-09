Horacio Quiroga: ‘No es buena receta esconder al kirchnerismo debajo de la alfombra’

Tras la derrota del Frente de Todos en las PASO 2021 a nivel nacional, algunos referentes provinciales del espacio, alzaron su voz y plantaron posición. Entrevistado en Canal 13, el titular del Frente Grande, Horacio Quiroga afirmó que ‘no es buena receta esconder al kirchnerismo debajo de la alfombra’, justificando inmediatamente su postura señalando que ‘la historia reciente demostró que todos nos necesitamos’, refiriéndose a los sectores del peronismo.

El orgullosamente kirchnerista aseguró que desde que antes que el país sea considerado como tal, hay una puja entre dos grandes grupos. ‘La grieta no es de la última época, sino que desde antes venimos con una versión encontrada de cómo se construye Patria y la visión de objetivos. Desde Néstor para adelante, se destacó que con sus aciertos y errores puso la política por delante de cualquiera especulación. Revindicó la política, y durante el kirchnerismo nunca se implementaron policiacas en contra de los intereses y derechos de las mayorías populares’, afirmó.

Luego, el diputado provincial señaló que, si desde San Juan se mira la especulación electoral como la explicación de todo, se entrará en un error grave. Quiroga precisó que el oficialismo local debe aportarle al proyecto nacional, es el modelo San Juan, del cual dijo que tiene muchas virtudes. ‘Nosotros no podemos tener dudas de explicarlo desde ahí, porque en la medida en que nosotros le demos la posibilidad a la no política provincial de que marque la agenda, y no expliquemos que es el proyecto nacional, perdemos’, sostuvo.

‘Si especulamos, porque eventualmente despegarnos de algunas rispideces de dura batalla que hay que dar para garantizar la proyecto nacional y popular en el país, nos podemos equivocar generando un escenario en donde la gente evaluará que da lo mismo que gestione cualquiera’, explicó.