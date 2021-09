Aníbal Fernández: “Hay dos cosas que no me gustan tibias, el mate y el peronismo”

Este lunes será la asunción de los nuevos ministros del Gabinete de Gobierno, entre ellos se encuentra Aníbal Fernández, que estará al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. El nuevo ministro detalló cuáles serán sus primeras acciones dentro de las fuerzas. Y además, apuntó, “Yo soy un hombre del presidente”.

Por otra parte, el actual ministro señaló, “Le dije que sí porque estoy dispuesto a ayudarlo y acompañarlo, a algunos le ha caído bien a otros le ha caído mal”. Además, apuntó de lo sucedido en el seno del Frente de Todos finalizadas las PASO el pasado domingo 12 de septiembre, “Para mí, no hay crisis, hay una elección que no se perdió, es una elección de lo que antes era una interna. Esta Primaria se hizo entretenida para un determinado lugar y para otro no porque no había nada que competir”.

Otra de sus declaraciones polémicas en medio de los cambios de ministros dijo, “Hay dos cosas que no me gustan tibias, el mate y el peronismo. Por lo tanto, las discusiones me tienen sin cuidado. Creo que hay que ir fondo, hay que pensar con seriedad, lo veo al Presidente con la lanza en la mano y tomando las decisiones segundo a segundo, y eso me satisface”.

En otro orden, se refirió a su ministerio y las primeras acciones tomará a partir de este lunes. Aseguró que mantendrá las cuatro cúpulas de las fuerzas: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Así mismo, habló sobre el proceder de la Policía Federal y puntualizó, “Quiero explotar la formación en la investigación, no quiero verlos en la calle”. De esta manera, afirmó que ya tiene programadas reuniones con las diferentes autoridades de Rosario. Y expresó, “Hablé con D’Alessandro y quedamos en juntarnos. Hablé con Berni anteayer, hay que sentarse y acordar el formato porque yo sí hay cosas que las quiero redimensionar”. Además, apuntó contra la PFA, “La Policía Federal que yo tuve no es ésta”.