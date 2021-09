Finalmente hubo acuerdo en Tucumán y Osvaldo Jaldo será el nuevo gobernador

Desde que el presidente de la Nación anunció a Juan Manzur como el nuevo jefe de gabinete, se desató la disputa por quien se quedaría al frente de la provincia. Finalmente, hubo acuerdo antes de la asunción de los ministros, así lo anunció Osvaldo Jaldo y será el quien asumirá como gobernador de Tucumán.

"Voy a hacerme cargo del Poder Ejecutivo. Queremos llevar tranquilidad a todos los tucumanos que las instituciones funcionan a pleno. Creo que nuestro gobernador tiene que irse lo más tranquilo y fortalecido posible", expresó el nuevo gobernador.

Además, Jaldo expresó, "El presidente ha tenido una gran consideración y reconocimiento hacia Tucumán, y fundamentalmente en la figura de nuestro gobernador, Juan Manzur, como es el hecho de asumir en el cargo de la Jefatura de Gabinete".

Osvaldo Jaldo sostuvo, "Queda claro que la licencia del gobernador es transitoria".

Por parte de Juan Manzur, actual jefe de Gabinete, aclaró que su sucesor durante este nuevo periodo debía ser el vice Jaldo. "Se va a seguir con la misma dinámica. Hablamos con el vicegobernador que la interna ya está y tenemos que encarar esta etapa hacia adelante", afirmó Manzur.

"Me voy contento, me voy a aceptar este enorme desafío que me han asignado y ojalá desde allá obviamente seguir ayudando para que a Tucumán le vaya bien", sentenció el jefe de Gabinete.