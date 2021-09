Arancibia denunció fuertemente una campaña de 'fake news y desprestigio'

En conferencia de prensa, el candidato a legislador nacional por San Juan, Marcelo Arancibia y los referentes del espacio político "Consenso Ischigualasto" afirmaron que son blanco de una campaña de desprestigio y de noticias falsas, de cara a las elecciones de noviembre. Por ello denunciaron públicamente una campaña sucia y sus presuntos responsables.

Ofuscados por la situación, dieron sus argumentos. Estuvieron presentes Marcelo Arancibia y los también candidatos Susana Ocampo y Martín Guzmán, el referente de ADN, Martín Turcumán y de la Cruzada Renovadora, Nancy Avelín.

Por su parte, el candidato Marcelo Arancibia afirmó: "cuando arrancamos la campaña electoral, allá por febrero o marzo, dijimos que queríamos unir la oposición electoral para no parecernos a Formosa. Y este marco, hoy afirmamos que el responsable de una estafa electoral es 'Juntos por el Cambio'. Queremos denunciar que, desde el lunes de la semana pasada, hay una campaña de difamación y fake news que afirma que este espacio se bajaría de la competencia electoral y que a nosotros nos paga la campaña el Gobierno provincial. Quien nos conoce sabe que estas versiones son absolutamente falsas y que vienen de personas que no pueden explicarle a la sociedad una serie de contradicciones y complicidades que han provocado que en esta provincia no exista la oposición o sea colaboracionista".

Agregó que "esta estafa electoral la tiene que resolver la sociedad sanjuanina, el 14 de noviembre. Nosotros decididamente vamos a buscar el escenario de tercios. Es el joven, el sanjuanino de la tercera edad, el que perdió el trabajo o cerró su comercio el que va a convalidar o no lo que ha sucedido. Queremos que cese esta campaña infame en redes sociales y en medios de comunicación. Lo que queremos es plantear el debate con el candidato oficial Walberto Allende".

Al mismo tiempo destacó que "Consenso Ischigualasto no sólo se va a presentar a las elecciones de noviembre sino que vamos a construir un escenario de tercios y la gente votará una marquesina o a quienes hemos resistido estos 20 años".

Nancy Avelín manifestó por su parte que "si en San Juan ganó el PJ es responsabilidad de Juntos por el Cambio que se negó a la posibilidad de unir a toda la oposición, que era lo que la sociedad pedía. Más allá de las listas internas se buscaba producir un cambio en el Congreso. Hoy nos toca seguir en la resistencia patriótica en un país devastado en el que la mitad de los ciudadanos son pobres".

Por otra parte, Martín Turcumán sentenció que "ADN nació por la falta de democracia interna, de debatir y de discutir de "Juntos por el Cambio". El verticalismo espantoso me terminó de convencer para irme. San Juan hoy tiene una oposición dividida que ha permitido que el oficialismo, con muy pocos votos, pueda introducir dos candidatos en el Congreso. Hemos invitado incansablemente a Juntos por el Cambio para unirnos para derrotar al oficialismo, sin éxito".

Y marcó que tanto "Consenso Ischigualasto" como "ADN" "crecieron no para dividir sino para construir la oposición; una alternativa. Hoy la responsabilidad de que San Juan no esté pintada de amarillo no es de nosotros. Queremos seguir con honestidad, responsabilidad y con propuestas claras".