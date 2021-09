Arancibia: "El Frente de Todos ha convertido la provincia en un gran merendero"

“Acá el Frente Todos ha hecho de la provincia un gran merendero y lo que hay que hacer es una provincia productiva”, dijo Marcelo Arancibia este martes en Banda Ancha. A días de las PASO, el precandidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto volvió a apuntar contra la gestión del oficialismo y cuestionó a la oposición. “Los diputados opositores parecen voceros del oficialismo”, sostuvo.

Además, analizó la situación política y social, la agenda que tendrá el Congreso del próximo año y contó detalles de su spot que se convirtió en una de las perlitas de la campaña. “Con Consenso Ischigualasto hemos logrado instalarnos como la verdadera oposición a nivel nacional y provincial. Estamos convencidos que nos va a ir muy bien en las elecciones del domingo. Pero en un contexto donde la gente está muy mal, está enojada, angustiada, desesperanzada con la clase política porque no le ha resuelto los problemas”, manifestó.

“Yo no hago anti política, pero si tengo que decir que se ha constituido en la provincia como expresión política nacional una casta y eso es mala política. Y la política democrática tiene que tener confianza entre los políticos y la gente y ese es el eje de la campaña. Nosotros nos hemos preocupado mucho de decir cosas, de hacernos cargo de los problemas de la gente para ir al Congreso de la Nación y resolverlo”, comentó.

En cuanto a la agenda del próximo Congreso, manifestó que será clave enfocarse en la reforma del sistema judicial, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y buscar una reforma tributaria.

Sobre el trato con el FMI, Arancibia sostuvo que el Congreso tendrá un rol fundamental. “Hay que ver un tema que no se tolera más y es el hecho de no tener una moneda. El proceso inflacionario, las devaluaciones permanentes, han generado que la situación de pobreza e indigencia llegue a puntos extremos. Por cada punto de inflación 235.000 argentinos bajan la línea de pobreza, esto es inadmisible”, señaló.

Luego, recordó que el presidente Alberto Fernández prometió en la campaña del 2015 aumentar las jubilaciones con las Leliq. Sin embargo, dijo que no solo no cumplió su promesa, sino que se han invertido en los últimos tres meses 800.000 millones de pesos en Leliq. “Eso es un gran problema que se va a traducir en inflación y devaluación. Y el Congreso tiene que asumir la responsabilidad de pensar la Nación con una moneda y resolver esta locura de un populismo sin plata que genera inflación como un impuesto, Como que nos castiga a los fines de poder licuar su deuda sin asumir los problemas estructurales”, sostuvo.

Por otro lado, dujo que será importante cambiar las normativas tributarias. “El Gobierno tiene una política tributaria asfixiante. Nosotros deberíamos tener un Estado de calidad con servicios como en Noruega, Suecia, o en la aburrida Suiza (ironizó). Pero tenemos un Estado que no tiene calidad, que no tiene eficiencia a partir de esa presión tributaria. Hay que avanzar sobre el tema de lograr otra vez los superávit gemelos: el comercial y el fiscal”, analizó.

“Yo lo digo con mucha sinceridad, por ejemplo, en San Juan no nos podemos dar el gusto de tener tantos estadios internacionales que se usan una o dos veces al año con suerte mientras tenés el 50% de las personas por debajo de la línea de pobreza y 7 de cada 10 niños pobres”, opinó.

De este modo, el dirigente opositor apuntó a tres ejes fundamentales: “Hay que recuperar la confianza en la política, por un presidente que nos ha clavado una puñalada en la espalada con la famosa foto en Olivos mientras nos metía a todos en nuestras casas y nos amenazaba de que nos iba a buscar uno por uno que violara el famoso aislamiento. Por eso es necesario reconstruir la ética pública y el Congreso tiene en este sentido un gran rol. En segundo lugar, no hay Nación que no haya sido exitosa sin una educación de calidad. La educación tiene una consecuencia económica, si nosotros no tenemos trabajadores como los que Toyota necesita para su planta industrial, claramente no van a venir las inversiones. Y también se necesitan de instituciones republicanas sólidas. Nadie invierte en países donde no hay división de poderes, donde la justicia no es independiente”, afirmó.

En cuanto a la reforma judicial, manifestó que será el primer tema que habrá que abordar en el Congreso. “Con la actual composición hay una mayoría política sobre la académica y la participación de los abogados, ha provocado que el Consejo se convierta en una feria persa donde los que llegan a los cargos judiciales de la magistratura, terminan siendo ultra politizado”, dijo.

Y agregó: “Entonces hay una necesidad para cubrir las espaldas de la corrupción y eso se ha visto mucho con el Kirchnerismo en copar a los jueces y los juzgados. Y cuando no lo pueden hacer, sacan una ley, que también hay que modificar, de Subrogancia. Eso le ha permitido al Gobierno nacional tomar la Justicia Federal donde quedan vacante los cargos para poner a seguidores políticos del Gobierno que terminan llevando adelante la impunidad de sus actos”.

Más adelante, Arancibia planteo la necesidad de reforzar la educación, las instituciones republicanas y realizar una estrategia de inversiones inteligente.

“No podemos seguir con la inexistente conectividad terrestre a pesar de la ruta que se está por terminar en noviembre después de muchos años, la ruta San Juan y Mendoza que también está parada. San Juan necesita tener conectividad terrestre, conectividad en internet. Tenemos que mirar los buenos ejemplos que han funcionado como en Lituania, donde internet es la clave del desarrollo económico y social de un país que era muy pobre cuando salió de la órbita soviética. Y en esto es donde tenemos que hablar. Llevar más el agua, llevar las cloacas, el gas los lugares que no existen. Ahora hay un subsidio al gas, pero es solamente es para un sector reducido. Gran parte de la provincia no tiene gas natural”, manifestó.

Luego, el dirigente de Consenso Ischigualasto pidió reclamar por la deuda que Nación tiene con San Juan desde el gobierno de Mauricio Macri. “Lo paradójico de esta elección es que el Frente Todos dijo que había que asentar la relación con la nación por estas cosas. Pero terminan desvinculándose del Gobierno nacional porque en ese discurso hay mucho de chantaje político por parte del oficialismo para con la ciudadanía”, dijo.

“Los sanjuanino tiene que defender nuestro recurso quien sea que gobierne. De hecho, actualmente nosotros estamos financiando al proyecto más chavista que tiene el Cristinismo en Argentina que es el conurbano bonaerense en manos de Axel kiciloff. El 80% de los fondos discrecionales que maneja la nación, que son muchísimos y que eso hay que reglamentarlo porque son federales y tiene que ir a todas las provincias, van a financiar al Conurbano bonaerense y perjudican a las provincias. Y ahí el Gobierno de San Juan mira para otro lado porque a Cristina le interesa el control político del conurbano y no del interior”, criticó.

Por último, dijo que en caso de ser electo se unirá al bloque opositor de Juntos por el Cambio en el Congreso en busca de “construir la base de una opción política en San Juan que necesita poner fin a la hegemonía del Justicialismo porque el sistema funciona con alternancia”.

Por último, Arancibia comentó la historia detrás del jingle de su campaña “Marcelo, acércate y conocélo”. El precandidato comentó que el tema fue compuesto por un joven de 14 años. “Vino con la madre y con la letra del tema y era un trap. Nos propuso hacer el jingle y después se juntó con la banda Omega y vino con un cuarteto que fue el hit de la campaña y seguro del verano”, finalizó.