Luis Rueda: "Nadie ha manifestado malestar, sí reconocen una buena gestión del Gobernador"

El actual secretario de Gobierno, habló sobre la campaña electoral del Frente Todos e hizo referencia al buen recibimiento de los vecinos en cada punto de la provincia que visitó junto al Gobernador . Además, hablo sobre los diferentes sectores con los que se han reunido en los últimos meses y dijo: “Hemos tenido reuniones con los diferentes sectores, me he reunido con cámaras, con los jóvenes, muchas reuniones con la juventud. Una linda campaña con muchas propuestas”.

En cuanto a las charlas con los vecinos y los sectores con los cuales él se ha podido reunir hizo hincapié en que la gente no les ha expresado ningún tipo de malestar o enojo. “No han manifestado malestar, si reconocen una buena gestión del Gobernador. El modelo de San Juan está bien visto a nivel nacional, en cada uno de los sectores de los que he ido me lo dicen. Están muy conformes con lo que se ha hecho en la provincia, no he visto esas críticas o ese malestar que por ahí se decía que podía haber surgido después de esta pandemia”, manifestó.

Teniendo en cuenta el contexto nacional y provincial, San Juan propuso un proyecto a nivel provincia con el apoyo de Nación y que se está trabajando a nivel municipal. Rueda dijo que San Juan necesita legisladores que defiendan a la provincia . “La oposición critica al proyecto nacional. Sin embargo, nosotros les decimos que estamos trabajando muy bien con el gobierno, el presidente y con cada uno de los ministros”, aseguró.

También habló sobre las innumerables visitas del Presidente de la Nación a la nuestra provincia, en la cuales hemos recibido importantes anuncios. “Nosotros defendemos este proyecto, creemos que es un proyecto que le ha hecho bien a la provincia. El gobierno nacional ha estado presente en San Juan, se ve en obras importantes que se están haciendo. El Gobernador recorrió con el Presidente más de 800 viviendas que se están haciendo en Rivadavia para los afectados por el terremoto, los afectados por las lluvias y para los sanjuaninos en general, se ha cumplido en lo que se ha dicho”, sentenció el presidente del Bloquismo.