El frente de todos cerró la campaña bonaerense

Este miércoles el presidente Alberto Fernández, encabezo el cierre de campaña bonaerense en Mar del Plata, junto a varios referentes del Frente Todos. En el lugar estuvieron presentes los precandidatos a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan y de forma virtual participaron Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Además, contó con el apoyo del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, desde Junín y el presidente del bloque del Frente todos de la cámara baja, Máximo Kirchner, en un particular encuentro de tres actos simultáneos.

El presidente Alberto Fernández finalizó el encuentro haciendo hincapié en las elecciones PASO de este domingo asegurando que “hay dos modelos de país”. Al respecto agregó, “: un modelo que piensa en ustedes y un modelo que piensa en ellos. Por favor voten por ustedes, por el pueblo, por los argentinos, por los enfermeros, médicos, maestros, por cada trabajador y cada trabajadora de esta maravillosa Argentina".

Otro de los oradores que habló fue Máximo Kirchner, que se refirió principalmente a los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando se refirió al deseo de eliminar la indemnización por despido. En relación a esto dijo: "Que no le mientan más a la gente. Si quiere eliminar las indemnizaciones porque las considera un costo excesivo que las elimine, pero que no que diga que va a generar más trabajo, que se haga cargo de su creencia, que no disfrace ese tipo de situaciones".

Sergio Massa, tuvo su momento, desde Junín hizo referencia a la gestión de pandemia del Gobierno Nacional, “"acá estamos para decirle gracias a los millones de argentinos que a lo largo de este tiempo entendieron el esfuerzo que representaba tomar decisiones para proteger la vida y la salud, el trabajo, el equilibrio social de la Argentina", en relación a las elecciones dijo que, “el domingo se juega la Argentina del trabajo y la producción contra la Argentina para pocos".

La primera precandidata a diputada nacional Tolosa Paz toco varios temas, entre ellos la gestión sanitaria del gobierno oficialista, que aseguró que las políticas sanitarias, económicas y sociales implementadas son las que les permiten a los candidatos del Frente de Todos caminar la provincia. Además, realizó algunas referencia al anterior gobierno de Mauricio Macri: El pueblo argentino no quiere mirar para atrás, atrás está la fuga, la especulación, la timba, los Panamá Papers".

Por último, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló que la oposición no cumplió nada y “como frutilla del postre endeudaron al país hasta la cabeza y fueron al FMI". En relación al proyecto de gobierno de Juntos por el Cambio expresó que, “el país que nos quieren traer es el mismo fracaso, más rápido, más fuerte, más doloroso. Eso es lo que quieren, por eso no se puede discutir propuestas”.