Mientras no se estrese el sitema sanitario no preocupa el aumento de casos diarios

Hasta el fin de semana pasado se observaron números diarios de casos de Covid 19 que nunca se habían registrado desde el inicio de la pandemia en la provincia de San Juan superando en varias oporetunidades los 4 mil infectados diarios, datos informados por el Ministerio de Salud de la Provincia.

También fue llamativa la muerte de al menos dos menores de edad con carencia de vacunación contra el Covid, por lo cual las autoridades remarcaron la necesidad de que se complete el esquema para menores de edad al igual que el resto de la población.

En este marco el Gobernador de la Provincia de San Juan Sergio Uñac dijo a Canal 13 que no preocupa el incremento de casos porque el sistema de salud no esta colapsado ni estresado. "Mientras que no se estrese el sistema sanitario y la utilización de camas de terapia intensiva", no hay preocupación destacó el mandatario.

"Obviamente que la cantidad de casos hace que suba la cantidad de muertos y eso si nos preocupa", aseveró Uñac. "Estamos haciendo los esfuerzos desde el Estado y desde la sociedad dentro de lo posible, porque en definitiva lo que no queremos es vulnerar otra vez o tocar o sensibilizar la actividad económica".

Este lunes la cantidad de casos informados superó los 2 mil registrando así una baja sensible respecto a los números que se venían registrando en la última semana en San Juan. Habrá que esperar los próximos días para ver si la tendencia a la baja se mantiene.