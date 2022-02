Para los abogados peronistas el 1F es una expresión ciudadana

Este 1 de Febrero fue convocada desde el oficialismo la marcha 1 F contra la Corte de Justicia de la Nación y la movida tiene repercusiones políticas en todo el país. Como punto fundamental Juntos por el Cambio emitió un comunicado días atrás donde aseguraron que se trata de "un acto golpista".

En San Juan el abogado Mario Herrero desde los profesionales del derecho identificados con el peronismo aseguró que manifestar de esta manera es "un derecho ciudadano".

El ex Secretario Legislativo de la Cámara de Diputados destacó en Canal 13 que "es una marcha ciudadana, no es partidaria porque no pertenece a ningún sector y da cuenta de la visibilización de una problemática que aqueja a la administración del poder judicial federal muy especialmente y que pone de manifiesto irregularidades que se vienen observando hacie tiempo en el ámbito de la justicia federal que afectan a la credibilidad de este poder".

Herrero negó que esto se trate de un apriete como lo han expresado Foros de Abogados de todo el país, incluso el de la provincia de San Juan. Esto se trata de "libre expresión y el derecho a peticionar ante las autoridades". Destacó que incluso desde dentro de la Justicia Federal haya nacido la convocatoria.