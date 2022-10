El ex intendente de Calingasta confirmó que será candidato en 2023

Este miércoles en Banda Ancha un ex intendente dejó una exclusiva con respecto a las Elecciones del 2023. Robert Garcés, que desde hace unos años se desempeña como Secretario de Vivienda confirmó en Canal 13 que nuevamente será candidato a Jefe Comunal en 2023.

El funcionario calingastino señaló que, tras la confirmación de la eliminación de las PASO y la elección de la Ley de Lemas, decidió que ya es hora de hacerlo público, luego de comentarlo por meses con el gobernador Uñac.

‘Quiero ser candidato a intendente’, expresó Garcés ante la pregunta del conductor de Banda Ancha. Luego confirmó que ya tuvo la primera reunión con su equipo de colaboradores, al mismo tiempo que señaló que le parece correcto y lógico que el actual intendente Castañeda presente su candidato. ‘Todos los que estamos en el proyecto debemos ser respetuosos de los demás compañeros porque podemos jugar todos’

‘Me hubiera gustado que Gioja y su gente acompañaran al gobernador Uñac’

El Secretario de Vivienda se animó a opinar de una posible candidatura a gobernador de José Luis Gioja. En ese sentido dijo que le hubiese gustado que el ex gobernador y su gente acompañaran al gobernador Uñac. ‘Esta gestión sigue trabajando en la misma línea que el dejó, profundizando algo que el empezó en su momento, pero bueno, si hay que competir dentro del justicialismo dentro de la misma idolología política no me parece mal’, manifestó.

Viviendas atadas al Presupuesto 2023: ‘soy optimista’

Por otro lado, el Secretario de Vivienda señaló que la continuidad del ritmo de construcción y, por consiguiente, de entrega de viviendas está atada al Presupuesto 2023. ‘Soy optimista’, señaló.

Luego se explayó diciendo que están gestionando la continuidad de construcción de barrios por cooperativas en San Martín para que no se pierdan puestos de trabajo en el departamento.

‘Soy optimista en que en el Presupuesto 2023 seguirá contemplado la construcción de viviendas. Recortar en la obra pública la construcción de viviendas puede llegar a ser negativo’, señaló.