Rubén García: 'No hay argumentos para un juicio político'

En la jornada de este jueves 10 de noviembre, por Banda Ancha pasó uno de los protagonistas de las últimas semanas, el intendente Rubén García, quien es acusado por algunos miembros del Concejo Deliberante, por una cantidad de irregularidades administrativas. Fueron días tensos para él, y para todos en Rawson, pasó por una interpelación, dio explicaciones pero aún los concejales sostienen que les dijo un montón de mentiras y piden juicio político, al cual García responde que no hay argumentos.

'Me parece que es una locura generar esta situación con pedido de juicio político, en este contexto, cerca de elecciones me parece totalmente desacertado, creo que se tendría que haber solucionado de otra forma y no estar dándole de comer a la oposición', opinó el jefe comunal.

Además, García agregó que no hay argumentos para generar un juicio político, 'lo pueden hacer, te lo pueden promulgar pero después hay que comprobar todas las cosas que dicen y no tienen argumentos', afirmó.

Por otra parte, el jefe comunal sostuvo que en la interpelación no importaban las respuestas, lo que importaba era la exposición y buscarle un objetivo para llegar a algo mucho más grave, 'preguntas de porque no estaba terminada tal cosa y estaba terminada, ni siquiera se aseguraron que eso estuviera o no terminada, cosas que tienen que ver con el poco raciocinio que se tuvo en la interpelación, además violaron la Carta Orgánica ya que establece 10 días hábiles si te van a interpelar para elaborar las respuestas y me dieron 3 solo días, lo mismo me presenté, no tengo nada que ocultar', cerró.