Fuerte rechazo a la Ley de Humedales: 'Afectará minería, agricultura y turismo'

El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo un nuevo plenario de comisiones en la Cámara de Diputados por el proyecto de la Ley de Humedales. En el mismo una gran cantidad de provincias se siguieron manifestando en contra de los artículos actuales. Esto se debe a que afectaría considerablemente a sectores como la minería, agricultura y turismo.

Walberto Allende, actual presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de Nación, expresó que todavía falta mucho diálogo para poder llegar a un consenso entre las jurisdicciones. En ese mismo sentido aseguró que no cree que esta situación se resuelva rápidamente.

'Creo que el resultado del plenario de comisiones del jueves marca claramente que es un proyecto que para llegar al recinto necesita mucho consenso todavía. Hay muchas provincias que no se ven reflejadas porque no tenían ningún diputado en alguna de las comisiones, pero que también tienen su opinión contraria. Creo que todavía va a pasar un tiempo donde necesitan más consenso como para poder ser convocado y llevarlo a una sesión. No creo que en el corto plazo esto se pueda lograr', expresó.

Siguiendo en la misma línea Allende señaló otra equivocación que cometen algunas personas que opinan sobre el proyecto. Puntualizó en quienes aseguran que sólo los integrantes del sector minero son quienes se oponen. 'No es el único sector que se manifiesta en contra de los artículos sino también la agricultura y el turismo también. Se equivocan en la manera en la que se ha presentado', señaló.

Por último, el diputado nacional hizo hincapié en la necesidad de que se tomen el tiempo pertinente para poder escuchar las opiniones de los representantes de todas las provincias. Si bien muchos pensaban que esta situación podía destrabarse de manera veloz, hay que permitir que todos los participantes se expresen. Esto se debe a que se trata de una ley que podría generar modificaciones en la economía de toda la República Argentina, no de un sólo sector.

'Ahora se abre un nuevo camino de diálogo porque son muchas provincias las que están rechazando ambos dictámenes. Hay que escucharlas. Cuando se hace el emplazamiento a las 3 comisiones, pretender que se puede obtener un dictamen de un día para el otro cuando se espera hace 12 años para la discusión, te indica que se necesita mucho más tiempo. Se debe dar la discusión en las comisiones y no en los medios', sentenció.