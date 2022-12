Mariana Zuvic, en exclusiva: "Milei es funcional al oficialismo"

Este viernes en Banda Ancha visitó los estudios Mariana Zuvic, diputada nacional por la Coalición Cívica; quien lo hizo acompañada de Facundo Guzmán, de la Coalición Cívica ARI San Juan. Zuvic dialogó sobre la actualidad política, acerca de la Ley de Lemas, a la figura del libertario Javier Milei y Juntos por el Cambio, entre otros puntos.

Facundo Guzmán se refirió a la visita de Zuvic a San Juan, invitada desde el espacio político: "me pareció oportuno que viniera Mariana porque tuvimos la sanción de la Ley de Lemas, quien mejor que ella para contarnos cuáles son los efectos directos de esta ley", dijo.

Además Guzmán agregó que "ayer tuvimos una charla con muy buena concurrencia de gente, que escucharon qué produce la Ley de Lemas en una democracia, que no es nada más y nada menos que el atraso de la misma. Desde Coalición creemos que la alternancia del poder es buena, queremos que esa situación sea posible acá en San Juan".

Al comienzo de su entrevista, Zuvic se refirió a la Ley de Lemas y dijo que "es una estafa porque vulnera la voluntad popular; a la vez es una herramienta que atenta contra el sistema de representación y por ende contra la República, es una antesala para consolidar la perpetuidad de un gobernante; el tema son las consecuencias de esto y yo quiero advertir cuáles son las consecuencias".

Acerca de San Juan, la legisladora nacional expresó que "es una provincia extraordinaria, hay gente maravillosa y educada; tienen que ser custodios del valor extraordinario de la provincia".

Refiriéndose a la Ley de Lemas, Zuvic también manifestó que "esto vulnera la voluntad popular. Vos vas y votás a una persona pensando que va a ser quien va a gobernar y esa persona que saca la mayoría de los votos no termina siendo. No tiene legitimidad pública, no es cierto que eso se subsana en las urnas. Las urnas muestran que quien sacó la mayoría de los votos no va a ser gobernador".

"Esa transformación la viví con Santa Cruz, los ciudadanos se transforman en rehenes. Cuando fue vulnerado el voto de la población, se transforman en rehenes. Es un punto de inflexión, hay un antes y un después. El ciudadano empieza a verse totalmente alejado de quienes lo representan y en ese alejamiento se consolida la perpetuidad de un señor feudal. Y en esta provincia que adoro me entristece mucho la situación que están pasando, hay una ceguera donde no se advierte que viene ese escenario", agregó la diputada nacional.

Consultada sobre el desafío para Juntos por el Cambio, Zuvic manifestó que "le pedimos unidad y amplitud; acá no puede haber mezquindad, tiene que haber muchísima grandeza".

En otro de los fragmentos de la entrevista Zuvic se refirió al paso del libertario Javier Milei por San Juan: "hablamos de la mezquindad, él es funcional al oficialismo. Tuvo mucha publicidad la llegada de Milei a esta provincia, ¿y a quién beneficia el crecimiento de Milei?, al oficialismo. Él es funcional al oficialismo y más en una situación compleja como la que vive San Juan u otras provincias con Ley de Lemas".

DT- ¿Juntos por el Cambio a nivel nacional, hacia dónde van?

MZ- "Es complicado, por suerte celebro que se hayan reunido para tratar de limar asperezas. Hay que estar a la altura de las circunstancias, el país se deshace".

También se refirió al futuro de la Argentina: "el escenario que viene es calamitoso. La Argentina necesita gente que defienda los intereses de la Nación. Cuando hay fiesta es todo macanudo y estamos todos bien, el tema es cuando se complica".

"Hemos hecho un llamado interno a que depongan estas actitudes mezquinas y entiendan que la unidad de Juntos por el Cambio es importante. En la instancia que se viene en la Argentina se requiere muchísima templanza y son condiciones que muy pcoos la pueden tener", agregó.

En otro de los apartados se refirió al gobierno que llevó adelante Mauricio Macri cuando fue presidente: "Lamentablemente fueron solo 4 años, hubieron procesos que se consolidaron pero después este Gobierno trató de sacar ", entre ellos nombró a los "expedientes electrónicos, la ley del arrepentido o avances en las causas judiciales".

"Teníamos un dólar a $36 y ahora está a $290; tenemos 5.5 millones de niños menores de 4 años pobres, 1.8 millones de criaturas indigentes, es terrible eso. Miremos los números, el crecimiento de la pobreza. Nunca un gobierno aumentó tanto la brecha. Ni vi que la Vicepresidenta sea la golpista hacia su propio Presidente, eso generó mucha desconfianza en los mercados. La situación interna de este gobierno es tan escandalosa", expresó.

Consultada acerca del espionaje de Mauricio Macri a funcionarios, Zuvic explicó que desde el espacio político que lidera Lilita Carrió "fuimos la única fuerza política que denunció, que pidió juicio político contra el ministro de Justicia Germán Garavano y presentamos un proyecto para disolver la AFI".