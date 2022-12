CFK: “No es bueno para la democracia que los jueces decidan sobre las políticas económicas”

Cristina Kirchner volvió a hablar en público esta vez en el Estadio Diego Armando Maradona. A estadio lleno hizo referencia nuevamente a al intento de magnicidio que sufrió el pasado septiembre y apuntó contra el Poder Judicial, entre otras cosas.

Indicó que "donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos el sistema funciona", y señaló que "no es bueno para el pueblo" que sean los magistrados los que "deciden sobre las políticas económicas del país".



"Hoy esta inflación que tenemos de 6,3 en el país, en el desagregado se ve que que las telecomunicaciones son de 12 puntos, el doble, y es porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea servicio público no se debe aplicar", reseñó la exmandataria.

No dio concreciones respecto de una eventual candidatura presidencial para el año que viene. En torno aseo dijo, “las elecciones se pueden ganar pero los condicionamientos son tan graves, tan profundos, que nos han dejado. Va a requerir que la mayor parte de los argentinos tiremos todos juntos para el mismo lado. Si no es así, nuestro país será difícil para cualquiera", afirmó la Vicepresidenta.

En este sentido aseguró que muchas políticas públicas se ven condicionadas por la deuda externa, "el gran punto de quiebre fue volver a un brutal endeudamiento del país. Tenemos que generar recursos no para generar valor, sino para pagar la deuda. Es necesario alinear precios, salarios y tarifas", expresó.

Finalmente pidió construir un Consenso económico para afrontar los grandes problemas.