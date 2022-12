El bloquismo disidente con los tapones de punta

El Bloquismo disidente salió con los tapones de punta y reabrió la grieta del partido. Este jueves en Banda Ancha el dirigente Pedro Medina dejó varios títulos entre los que se destacó una acusación al presidente Luis Rueda, a quien acusó de defender sus intereses y la confirmación de que trabajaran en Capital con Enrique Conti.

‘Luis Rueda es un muchacho que está defendiendo sus intereses’, señaló el experimentado dirigente. Luego comentó que la amistad que tiene el presidente del partido de la estrella con el gobernador está haciendo que el partido pierda autonomía política. Él no tuvo nunca ocasión de integrar un gobierno Bloquista’, manifestó.

Luego, Medina sostuvo: ‘No tengo diferencia de ninguna índole. Tengo diferencia de manejo político, porque yo me dirigí a ellos y les plateé una interna que después la dejé de lado por pretender la unidad del partido. Lo único que yo reclamaba era la autonomía política para el bloquismo, pero resulta que esta gente se ha quedado y no nos contiene a nosotros, ni nos consulta, ni no escucha y saben bien que en una interna si vamos a los votos bloquistas nosotros le vamos a ganar a ellos, porque ellos tienen pocos votos bloquistas, solo tienen el sello del partido’.

El experimentado dirigente del partido de la estrella expresó: ‘He escuchado a Chanampa que dice que a mí nadie me conoce. Él me conoce a mí, o se ha olvidado de todos los favores que me ha pedido en su momento. Pero yo no vengo a hablar de Rueda, ni de Chanampa ni de otro. Lo respeto a todos, y si realmente son bloquistas, en un momento que nosotros logremos la conducción del partido y nos pongamos a trabajar otra vez, van a ser convocados a integrarse’

‘Vamos a trabajar con Enrique Conti en Capital’

Medina contó que están trabajando en varios departamentos de cara a las Elecciones del 2023. Uno de ellos es Capital, del cual aseguró que hay muchas chances de que el candidato sea Enrique Conti. Si bien el ex intendente capitalino actualmente está en funciones, renunciaría para poder ser candidato. ‘Lo estamos esperando’, aseguró.

El ex ministro afirmó que no tiene miedo a sanciones o una eventual expulsión por inconducta partidaria: ‘Esto es como en las películas, si vos me querés matar a mi tenes que estar dispuesto a morir’, manifestó.

‘Yo soy de los que cree que los castigos los van a aplicar los que ganen la elección del año que viene, porque si este bloquismo por peronista gana me van a expulsar a mí y a muchos más que están con nosotros porque no manejan la política, porque el peronismo en el país está dividido en cien y no hay expulsiones, y en el radicalismo pasa lo mismo, solo en el bloquismo hay expulsiones. Si nuestro sector político gana las elecciones nosotros por supuesto vamos a recuperar el manejo del partido como corresponde legalmente por la ley electoral, pero no los vamos a sancionar, sino que directamente los vamos a mandar atrás a que miren y aprendan como es la autonomía política’, expresó Medina.

‘Me gustaría que vuelva Macri’

Por último, Medina dejó en claro que su candidato a presidente en las próximas elecciones es Mauricio Macri. En ese sentido, señaló que si bien de los que se presentan como ‘candidateables’ de Juntos por el Cambio solo conoce personalmente a Bullrich, no ve a los demás con la entereza de ir por la presidencia. ‘Me gustaría tener de vuelta a Mauricio Macri, con mayoría en el Senado en el Congreso para que se puedan aplicar las leyes que se tienen que aplicar para dejar de ser los pordioseros del mundo’, cerró.