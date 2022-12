Ex intendente se prueba el saco para volver : 'Las ganas están'

El gobernador Uñac no le cerró la puerta al adelantamiento de las elecciones en San Juan y destacó que es casi un hecho que los sanjuaninos asistan a votar entre abril o mayo. Esto le ha impreso a todo el escenario político una velocidad, y en cada uno de los departamentos también, Angaco no es la excepción y se empieza a perfilar una contienda interesante dentro del Frente de Todos porque por un lado está el actual intendente Carlos Maza Peze, que está habilitado para ir por la reelección y por otro lado el ex intendente José Castro, quien aseguró que las ganas de volver siempre están.

'Las intenciones, las ganas de trabajar y la experiencia para volcar a le gestión de gobierno, uno las tiene siempre, obviamente que va a depender de los diálogos que se deben llevar adelante una vez que lo preelectoral avance, pero las ganas están', afirmó.

Seguidamente, el ex intendente hizo referencia al nuevo Código Electoral (SIPAD) que se va a poner en manifiesto y en vigencia para el año 2023, y manifestó que llevarán lista propia, 'con esas reglas de juego y en lo que tiene que ver con el Frente de Tos estaremos dialogando nuestra participación pero como corresponde, con listado de intendente y concejal', resaltó.

Por otro lado, Castro se refirió a su relación con el actual intendente de Angaco Carlos Maza Peze e indicó que su relación es con el vecino del departamento, 'la verdad es que no creo demasiado en los buenos resultados para la comunidad dependiendo de la relación personal de dos o más dirigentes, nosotros siempre le hemos propuesto y hemos llevado a la práctica un sinnúmero de acciones que durante 8 años vieron mejorando a Angaco y hoy en día no se ve', aclaró.

Castro aseguró que durante su gestión desarrollaron una infinidad de obras de infraestructura y obras de base que fundamentalmente apuntó a viviendas, trabajo y al mejoramiento de los servicios, y resalta que hoy Angaco en día está seriamente disminuido y dañado.

'Desde el inicio de la actual gestión, los programas en donde los vecinos podían llegar a tener su propia vivienda están congelados a través de un decreto departamental, donde se le ha hecho imposible la vida al vecino, a los jóvenes, creo que lo que tenemos que hacer es no acordarnos de los dirigentes y si trabajar mucho con la comunidad para poner en vigencia nuevamente todo eso', señaló.