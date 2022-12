Cristina Fernández: "Este tribunal es un pelotón de fusilamiento"

Este martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se dirigió al Tribunal que la juzga en el marco de la Causa Vialidad. Fueron sus últimas palabras previo a que se conozca su veredicto.

Fue a las 09:30 cuando Cristina Fernández brindó sus palabras finales ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2. "Este tribunal es un pelotón de fusilamiento", dijo en parte de su defensa.

La causa tiene además otros 12 imputados, por los presuntos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Mirá el video de su defensa:

Las frases más destacadas:

- "Comodoro Py ha tenido una actividad disciplinadora de la clase política".

- "Cuando hablé de 'lawfare' fui muy generosa; este tribunal es un pelotón de fusilamiento".

- "Doce días después de ese 1° de septiembre (cuando intentaron asesinarla) Clarín no regala esta tapa 'La bala que no salió y el fallo que sí saldrá'; miren si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa".

- "Este pelotón de fusilamiento tiene por objeto estigmatizar a un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio".

- "Hoy el partido judicial cumple el rol de condicionar, obturar, posibilidades de expresión y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina".

- "La estigmatización es para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos como pagarle al Fondo, recuperar las AFJP y también YPF".

- "Ya lo dije al inicio de este proceso, la sentencia estaba escrita".

- "Condenan a fuerzas políticas y personas sin pruebas y en abierta violación de la Constitución Nacional. La historia los va a condenar".

- "Durante 20 días los fiscales Luciani y Mola inventaron hecho y ocultaron otros hechos".

- "Nada de lo que dijeron pudieron probarlo".

- "No tengo dudas de que esta causa va a ser estudiada en el futuro de cómo funcionaban las instituciones en este período nefasto en el que los juzgados se convirtieron en partidos políticos".

(Fuente: Minuto Uno)