Crisis en Rawson: 'La interpelación de García fue bastante lamentable'

El departamento de Rawson continúa viviendo situaciones complicadas en cuanto a los problemas que traen aparejados el intendente Rubén García y los concejales, en donde el jefe comunal debía dar explicaciones luego de una serie de pedidos de informes, por los cuales no se habría obtenido respuesta, e irregularidades en el manejo de fondos del arca municipal y obras sin terminar en el departamento. El intendente la dio, apuntó contra algunos concejales y este martes Verónica Benedetto, Concejala del PRO tildó a la interpelación como 'lamentable'.

'La verdad que la interpelación fue bastante lamentable, porque no quedaron claras muchas respuestas, algunas preguntas incluso no fueron claras, faltaron un montón de puntos, ya que el intendente dijo no tenerlos en su listado y quedaron muchas cosas sin responder', explicó la concejala.

En cuanto a la situación institucional, Benedetto comentó que hoy está tranquila pero añadió que uno de los problemas que tiene Rawson es que no se respeta la institucionalidad, 'no se ocupan los caminos institucionales, creo que quedó a la vista en la interpelación, el intendente hablaba de temas que este bloque no tenía idea, creo que eso es grave, se debe solucionar a través del diálogo todos los temas que importan al vecino', sostuvo.

Por otro lado, trató el tema político y lo definió como complicado, y que también quedó a la vista en la interpelación una interna compleja entre gremios y en el mismo partido oficialista, 'en un momento que lo llamé, porque empezaron a sacar algunos trapitos al sol que no correspondían, no era el lugar ni era momento y por respeto a los vecinos eso no debe pasar', manifestó.

Benedetto indicó que el municipio está bastante complicado, porque señala que si bien muchas respuestas no fueron dadas, está a la vista de la gente, el estado en el que se encuentra el municipio, 'no tiene servicios básicos, está en un abandono total, nosotros no tenemos diálogo con el intendente, nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos, nos debemos al vecino que nos votó', sentenció.