Franco Aranda: 'Me están pidiendo que encabece el proyecto en 2023'

El Frente Renovador en San Juan ha seguido ganando territorio en la provincia de San Juan, cimentando las bases de partidos políticos y es algo que van a concretar. Así lo confirmó este martes en Banda Ancha el principal referente del Frente Renovador, Franco Aranda, quien aseguró que le están pidiendo que encabece el proyecto 2023, va a ser presidente pero todavía no puede afirmar si lo encabezará.

'No te voy a negar que los referentes a mí me están pidiendo y empujando que encabece el proyecto, pero también es cierto que es muy pronto para tomar ya esa decisión, si bien no lo descarto, todavía no puedo afirmar, porque todavía hay un camino por recorrer como partido político y como armado territorial', expresó.

'Por otro lado relató que el hecho de tener su propio partido también les permite tomar sus propias decisiones, 'si bien el Frente Renovador aún es prematuro estamos evaluando distintas alternativas, lo que nosotros miramos es ver que se hace de cara a la sociedad, de cara a la gente y estamos muy atento a esa mirada, somos un partido político con carácter y aspiraciones', sostuvo.

Seguidamente, Aranda manifestó que están trabajando con la aspiración de llegar de una manera competitiva a las elecciones del año 2023, 'si bien esto es un proyecto político que no se tiene que agotar en el '23 sino que lo queremos hacer institucionalmente fuerte, que trascienda al '23 y después trascienda a las personas, a mi me tocará ser el presidente ahora pero en el futuro tendrá que venir otro', señaló.