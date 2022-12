El giojismo hizo foco en la 'transparencia' de Presupuesto 2023

Este jueves la ministra de Hacienda Marisa López presentó en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2023. Leonardo Gioja, diputado del Bloque Lealtad, cuestionó determinados puntos vinculados por ejemplo a un incremento en la partida de la Secretaría General de la Gobernación. En diálogo con Canal 13 analizó este tema y otros que planteó en la jornada.

"El Presupuesto es equilibrado y con números muy razonables. Pero dentro del Presupuesto hay algunos datos que sobresalen y me parece que esa es la tarea nuestra como legisladores de tener en claro primero qué es lo que vamos a tratar en comisión la semana que viene y después pasaría al recinto si no me equivoco el 15 de diciembre", dijo Gioja.

El diputado provincial agregó que "yo hice varios cuestionamientos o preguntas de cosas que no quedaron muy claras. Primero pregunté sobre cómo estaba previsto en el presupuesto por la Ley de Emergencia Pública, estas redefiniciones que van a hacer y renegociaciones de contrato de la obra pública, cómo se vana tratar en el Presupuesto y acá la ministro (Marisa López) dijo que en función de la disponibilidad de fondos, que venía un tratamiento, pero interpreté yo que no estaba previsto específicamente en el presupuesto".

Luego de la presentación la ministro de Hacienda dio detalles a la prensa.

"Las partidas tienen un incremento proporcional al del presupuesto, un poquito más del 100%, salvo una partida de la Secretaría General de la Gobernación que prácticamente se triplica; pasa de 4.000 millones a casi 12.000 millones de pesos. Entonces mi pregunta era si eso tiene que ver con una consideración del costo de las elecciones del año que viene si es que hay desdoblamiento; si no hay desdoblamiento la Nación se hace cargo del costo y si hay desdoblamiento se tiene que hacer cargo la provincia. Ahí la ministro dijo que había fondos de la Secretaría por si era necesario pero que también podría venir una ley, con lo cual yo creo que no estaba muy claro a qué respondía que la Secretaria General le haya pasado al Ministerio de Hacienda ese requerimiento de un incremento tan importante en esa partida", explicó Leonardo Gioja.

También dio detalles de otro cuestionamiento que hizo durante este encuentro: "hay otra cuestión que planteamos que tiene que ver con la transparencia de los movimientos de la Agencia San Juan INNOVA y la ministra se comprometió a ponerlo en el Presupuesto; y de las Agencias del Bicentenario y del Deporte, que son las agencias desde las cuales se contrata o se paga desde un evento deportivo hasta la presencia de un artista en una fiesta departamental, con lo cual si no están en el Presupuesto pedí que se incorporara en el Presupuesto para tener en claro y tener transparencia respecto al accionar de estas agencias", manifestó el legislador.

Finalmente Gioja manifestó que "en todas estas cuestiones está el compromiso de la ministro, lo estaremos analizando en las comisiones y a partir de ahí decidiremos cómo se vota. Por una cuestión de trasparencia todo esto debe estar en el Presupuesto y es nuestra tarea defender el bolsillo de los sanjuaninos".