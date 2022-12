García: "Están en su derecho, pero creo que no hay que buscar fantasmas ni brujas"

Este jueves el departamento Rawson lleva adelante diferentes actividades en el marco del Día de las personas con discapacidad, en el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora. En diálogo con Canal 13 se refirió a este momento y además brindó declaraciones al respecto de que algunos concejales rawsinos pidieron la creación de una comisión para el control de las obras en el departamento luego de que García fuera interpelado.

"Esta actividad es importantísima para nosotros porque significa un municipio abierto e inclusivo que tiene políticas de Estado, que tienen que ver con la inclusión. Ahora estamos cerrando una capacitación de lengua de señas y el Programa Potenciar que se llevó a cabo este año y donde hicieron participar a chicos con discapacidad en diferentes actividades deportivas y culturales"; manifestó García.

El intendente rawsino agregó que "es política de Estado, año tras año potenciamos la inclusión. Incluimos personas del Colectivo LGBT y personas con discapacidad trabajando en el municipio. La igualdad de derecho y adquirir nuevos derechos es fundamental para nosotros. Creemos que tiene que existir igualdad en todos los aspectos".

Luego el móvil de Canal 13 le consultó al funcionario sobre la decisión de algunos concejales rawsinos sobre formar una Comisión que vaya revisando distintas obras en el departamento. Al respecto Rubén García manifestó que "me parece bueno, están en todo su derecho. No me preocupa eso, lo que sí pienso es que tenemos que preocuparnos más por el bienestar de la ciudadanía de Rawson. Están en su derecho, pero creo que no hay que buscar fantasmas ni brujas".

"Todas las respuestas que dimos es la realidad, pueden haber errores que en cualquier administración las hay, pero no son de fondo, si no muy superficiales para ver si pueden ensuciar. El mandato que nos da la población de Rawson es trabajar para mejorarles la calidad de vida y no estar buscando brujas; pueden haber errores pero no brujas", sentenció García.

