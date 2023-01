El balance de Rivadavia: "Cerramos un año positivo a pesar de la inflación"

Este lunes por la mañana el intendente de Rivadavia Fabián Martín pasó por Banda Ancha, donde brindó una entrevista haciendo un análisis de la actualidad de su departamento, pero también un balance de fin de año. Incluso se refirió a las elecciones del 2023.

"Cerramos un año positivo, bastante bien dentro del contexto que estamos viviendo. Con una economía partida e inflación muy grande. El hecho de poder inaugurar una obra todas las semanas, brindando servicios, estar cerca de los vecinos, nos permite cerrar un año de manera positiva", dijo.

Además agregó que "el primer desafío para el próximo año es que en Argentina se termine la inflación. Las familias no pueden proyectar, avanzar. En el mundo la inflación no existe, solo existe en muy pocos países. Hay que tomar el toro por las astas y ser mucho más prolijos".

Consultado sobre la actividad política en Rivadavia, Martín explicó "entiendo que en Rivadavia este último tiempo ha sido un poco dejada de lado. Surgieron problemas importantes cuando nos dejaron fuera de un convenio de pavimento, es una discriminación absoluta. No se aclaró. Pude hablar con Ortiz Andino (por el ministro de Obras Públicas) y convenir que para el año próximo poder pavimentar algunas calles del departamento que nosotros solicitáramos. Son cosas que a esta altura de la vida democrática no corresponden".

En otro tramo de la entrevista manifestó que "en cuánto a las obras de OSSE, con el tema de cloacas para Rivadavia, que defendemos y embanderamos, no nos atribuimos la obra nosotros. Una vez que la obra está hecha las calles no se bachean y eso trajo inconvenientes grandes porque los colectivos dejan de pasar. Hoy no lo hacen, seguramente después de las elecciones se van a arreglar esas calles. El Gobierno entiende que de esa manera puede cosechar votos y lo único que hace, es que sea al revés".

"El ninguneo a Rivadavia lo que ha hecho es producir un efecto contrario", explicó.

"La gente tampoco come vidrio y la gente cuando vienen elecciones, se plebiscita la gestión. Y la gente en ese sentido si la gestió municipal es buena la seguirá poyando".

Acerca de candidatos a conducir el departamento el próximo año, Martín explicó que "hay nombres, que tienen ganas y se están moviendo. Otros que se van a empezar a mover. Dentro de nuestro gabinete y los dos diputados que tenemos, todavía no están definidos estos nombres. No estamos de acuerdo con la Ley de Lemas. Este sistema va a permitir que intervenga una o más listas, vamos a definir los nombres entrando el año próximo".

"Esto es democracia, esta situación preelectoral siempre sucede, que varios dirigentes se creen capaces y entienden que tienen un programa de Gobierno para su departamento, me parece muy bien. Llegado el momento, de todos los que tienen ganas no todos quedan. Cada partido lo irá resolviendo. En hora buena que en Rivadavia haya varias personas se crean preparadas para enfrentar un desafío que es lindo pero no es fácil", manifestó.

Acerca de ser un posible compañero de fórmula de Marcelo Orrego para gobernar la provincia, el intendente rivadaviense expresó que "estamos trabajando juntos y junto a muchos dirigentes. Pero vamos a resolver el tema candidaturas el año próximo. Con Marcelo nos conocemos mucho y somjos parte de un mismo equipo. Comulgamos muchas cosas en común. Más adelante resolveremos cuál va a ser la situación de cada uno y de cada dirigente".

Acerca de las versiones que circularon en cuanto a una ruptura con el ex intendente santaluceño, Martín dijo que "no es cierto, siempre hemos tenido una muy buena relación. Siempre fuimos muy prudentes. Nos juntamos en lugares públicos y la gente nos ve. No es cierto eso. Nos vemos prácticamente todas las semanas. Eso que se dijo es absolutamente falso".

Consultado sobre las próximas elecciones, Martín expresó que "yo creo que va a ser una elección muy pareja, cabeza a cabeza. En este contexto entiendo que el gobierno cambió el sistema electoral porque la única posibilidad que tenía de salvar un resultado era a través de la Ley de Lemas, no tenía otra forma de mantenerse en el poder".