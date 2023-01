El fuerte recordatorio de Uñac a los empresarios en el año electoral

Por la mañana de este miércoles 14 de diciembre San Juan contó con la visita del administrador general de Vialidad Nacional. En ese contexto se concretó la firma de diferentes convenios para llevar a cabo importantes obras en la provincia. Debido a esto el gobernador habló en conferencia recordando la nula inversión en obra pública que hubo durante los 4 años de gestión de Macri.

Desde la Sala Cercera, acompañado por administrador general de Vialidad Nacional, Sergio Uñac hizo un fuerte recordatorio para los empresarios en la previa a un nuevo año electoral. En ese sentido remarcó que la obra pública estuvo completamente detenido en San Juan y en gran parte de la República Argentina entre el 2015 y el 2019.

'Con Gustavo visitamos Iglesia, dejamos inauguradas 3 obras emblemáticas. Una de ellas tiene que ver con un tramo de la Ruta Nacional 150 que une la Aduana hasta Guardia Vieja y después los dos bypass que permite en la Villa de Iglesia y en Las Flores, salir del radio urbano, que el transporte de carga pueda transitar sin complicar la vida de los habitantes. Hacíamos algunas reflexiones con Gustavo, con el intendente y con los vecinos. Fueron obras que se demoraron porque hubieron 4 años que en materia de obra pública fueron perdidos, no para un gobernador, sino para los argentinos', expresó.

Puntualizando en tres de las obras que ya se pudieron acordar con las autoridades nacionales, Uñac recalcó que son obras que debieron desarrollarse durante la gestión del ex presidente de Boca Juniors. Incluso dos de ellas ni siquiera contaban con financiamiento de Nación, pero aún así no fueron aprobadas.

'Desde el 2015 y 2019 hubo un gobierno encabezado por Macri, que no creía en la obra pública, porque no era una cuestión presupuestaria. La Ruta 150 si la tenían que financiar ellos y se paralizó, pero los dos bypass lo financiábamos nosotros, ellos tenían que concluir dos proyectos pero no lo hacían. Habían problemas económicos pero también de concepción en ese gobierno. Desde el 2019 para acá haber recuperado un Estado activo que cree en la obra pública', manifestó.

Por último, el jefe de Estado Provincial le habló a la comunidad en relación a la manera de agradecer la visión federalista que ha demostrado el Gobierno Nacional según su visión. Sobre este tema recordó que el 2023 es un año electoral y mencionó que la población deberá decidir si quieren o no la continuidad de este proyecto que no busca centrar todo el desarrollo en Capital Federal.

'Firmamos este convenio para levantar una tercer demanda que este gobernador le planteó al ex presidente. Eran deudas de Nación para con los sanjuaninos. Este Gobierno los acaba de firmar en una muestra de que creen en nosotros y en el federalismo. Nosotros en San Juan sabemos pedir y lo hemos hecho en muchas oportunidades. Yo he expresado que los sanjuaninos sabemos agradecer. Hay hechos políticos y el año que viene va a ser un año lleno de ellos. Quiero que el agradecimiento institucional lo podamos pegar al agradecimiento político. Estamos llegando a un momento determinante de ver si queremos profundizar este proyecto o si queremos cambiar. Empecemos a trabajar codo a codo para defender el federalismo', sentenció.