Uñac: ‘Vamos a cumplir la palabra, pero esperemos que termine el mundial’

Este miércoles Sergio Uñac volvió a referirse al anunció que hará tras la terminación del Mundial Qatar. Hace varios meses el gobernador había anunciado que luego del 18 de diciembre confirmará que será si será candidato o no, por eso, fue consultado al respecto y volvió a asegurar que cumplirá con su palabra para luego soltar: ‘Esperemos que termine el mundial’, mientras se le dibujaba una sonrisa.

También fue consultado sobre la reunión con los gobernadores y sindicalistas que mantuvo el pasado martes. Sobre este encuentro dijo: ‘Fue una buena reunión de gobernadores y los Secretarios Generales de las actividades más importantes. Lo importante es que estamos discutiendo temas, que nos estamos reuniendo, que estamos poniendo sobre la mesa que nosotros necesitamos reconfigurar todo esto en función de un renunciamiento público de la vicepresidenta y el peronismo tiene que encontrar nuevos liderazgos, hay que ver como los podemos construir’, dijo.

Por otro lado, le consultaron sobre trascendidos provenientes de la CGT que lo destacaban como una figura a tener en cuenta en el plano nacional en las próximas elecciones. Entre risas Uñac dijo: ‘Los de la CGT son amigos, ellos van a decir eso porque un amigo que puede decir de otro amigo, eso nada más’. Inmediatamente añadió: ‘Hay un grupo importante de gente entre gobernadores, legisladores, funcionarios, ministros, que pueden tener la oportunidad y la posibilidad de conducir esto. Lo importante es que hay 15 personas que tenemos una opinión y la podemos dar, y uno de ellos puedo ser yo, pero estoy lejos de ser el único. Desde San Juan algo podemos aportar, y seremos muy permeables para aportar lo que podemos desde acá’.

‘A mí lo que me interesa es caer en un proyecto nacional que tenga en cuenta el interior. Porque no nos olvidemos, nosotros somos del interior. Entonces cuando no tienen en cuenta a las personas del interior nosotros estamos en serios problemas’, expresó el gobernador

Por último, agregó: ‘Cuando no tienen en cuenta la economía real, que son las sumatorias de las economías regionales estamos en problemas’, haciendo una comparación entre la presente gestión nacional y la anterior.