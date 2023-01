Uñac: "La Liga de Gobernadores nos vamos a reunir con intendentes del conurbano"

Este jueves, en la antesala de la inauguración del “Laboratorio de Control de Calidad CanME – INTA" que contó con la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti; el Gobernador brindó una rueda de prensa donde habló de la Liga de Gobernadores, el rearmado del peronismo y su futuro de cara al 2023.

Primero agradeció la visita de la Ministra de Salud nacional y el apoyo del gobierno nacional: "ha habido siempre un gran acompañamiento del Presidente pero también del Ministerio de Salud para con la provincia".

"Hubo reuniones de gobernadores, con la CGT. Sí fue una reunión importante, ante la expresión de la Vicepresidenta sobre su futuro político el peronismo tiene que empezar a redimensionar, rediagramar, reconsiderar, cómo vamos a seguir desde ahora hacia adelante", expresó.

Consultado sobre si trasciende el nombre Uñac a nivel nacional, el Gobernador expresó que "yo creo que no es trascendente, si trasciende no obstante no es trascendente, lo importante es que a San Juan lo tengan en cuenta y esto a mi me enorgullece; no por mi en particular si no por los sanjuaninos".

Luego de la inauguración, Vizzotti visitó Casa de Gobierno.

"Con la ministra conversábamos las cosas que hicimos en conjunto y si esas cosas se han podido visibilizar en el orden nacional ha sido un logro de todos los sanjuaninos. Yo estoy para aportar, para acompañar, yo estoy para discutir qué peronismo tenemos y qué peronismo queremos", manifestó Uñac.

"Hay cosas para mejorar en mi gestión, deben haber cosas para mejorar en lo nacional, deben haber cosas para mejor en el peronismo y eso sí compete a quienes somos partes del mismo. Yo conduzco el peronismo en San Juan, más allá de eso, podemos aportar en lo nacional", dijo el Gobernador.

"Yo estoy muy seguro que la experiencia que acuñan los dirigentes del peronismo va a ser vital para la Argentina que viene. Tenemos que empezar a dialogar y es lo que hemos empezado haciendo todos los gobernadores, la Liga en su conjunto, en esta primera etapa con los secretarios generales de las distintas actividades laborales del país congregados en la CGT. Después lo haremos con los intendentes del Conurbano y distintos sectores de la política nacional", explicó el Primer Mandatario provincial.

Sobre su futuro político, Uñac dijo que "después del Mundial van a haber definiciones, no se si lunes o martes, quizás antes de finalizar la semana, antes del 31".

Acerca de otro mandato al frente de San Juan dijo que "vamos a conversarlo, yo estoy muy agradecido de lo que ya hemos construido en conjunto los sanjuaninos".

También se le consultó sobre que si cambiaba el panorama con el anuncio de CFK y expresó que "todo puede cambiar. Me sorprendió (la decisión de CFK) y los que somos parte de este proyecto nos hemos visto sorprendidos; pero es parte de la política, son decisiones personales que uno toma e impactan en los objetivos colectivos. Lo que estamos haciendo es respecto de esa decisión cómo empezamos a reconfigurar el peronismo hacia adelante".