Fernández: "El Gobernador se encuentra impedido de una nueva reelección"

Este viernes Juntos por el Cambio realizó ante la Justicia Provincial una Acción Declarativa de Certeza por la posibilidad de que Sergio Uñac, se presente al cargo de gobernador o vicegobernador en las próximas elecciones. Fue Gustavo Fernández, presidente del partido Dignidad Ciudadana, quien dio detalles al móvil de Canal 13.

"Estamos presentando una acción declarativa de certeza para solicitarle a la Justicia sanjuanina la interpretación del art. 175 de la Constitución que es la que establece la reelección del Gobernador y Vicegobernador entendiendo desde nuestro criterio y del criterio de la jurisprudencia de la Corte Suprema Justicia de la Nación que el actual Gobernador se encuentra impedido de una nueva reelección habida cuenta que está cumpliendo su tercer mandato que es el máximo constitucional, porque la Constitución no distingue entre Gobernador y Vicegobernador a la hora de hablar de reelección", explicó Fernández.

"Actualmente está cursando su tercer mandato en los términos que indica la Constitución y que eso termina el 10 de diciembre del 2023. Uñac no puede ser nuevamente candidato y es lo que le estamos pidiendo a la Justicia, que a través de la respuesta que le solicitamos, ratifique en los términos que hemos probado, con todo lo que se ha publicado en este tiempo en cuanto a declaraciones del propio gobernador y muchos de sus ministros y allegados de su frente", agregó.

"Es un tema que lo venimos preparando hace un tiempo independientemente sea cual sea el anuncio del Gobernador

con las últimas declaraciones publicadas en Canal 13 donde el Gobernador decía que se encontraba habilitado por la Constitución de la provincia para presentarse a un tercer mandato. No estaba diciendo si iba a ser candidato o no porque decía que lo iba a anunciar después del Mundial, pero sí ya estaba diciendo muy claramente que él se encontraba habilitado de acuerdo a su interpretación. Eso nos pareció que era motivo suficiente para solicitarle a la justicia y no dejar que trascurra más tiempo", explicó el político.

Finalmente manifestó que esperan que la resolución judicial sea rápida: "Le hemos pedido a la justicia celeridad ya que el propio calendario electoral en la provincia se va a adelantar de acuerdo a lo que se publica y el mismo oficialismo viene planteando. La justicia tiene plazos prudenciales que tiene que ver con la realidad imperante. (El juez) es una resolución fácil la que tiene, es una pregunta simple la que debe responder", detalló.