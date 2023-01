Fuerte rechazo empresario al bono de $24.000 establecido por decreto

Luego de que el Gobierno nacional anunciara un bono de $24.000 para trabajadores en relación de dependencia con ingresos inferiores a $180.000 hubo fuerte rechazo empresario. Para hablar al respecto de esta situación pasó por Banda Ancha Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica sanjuanina. Además manifestó que "hay que achicar el gasto político".

"Hay un fuerte rechazo porque estamos todavía negociando paritarias; se está pagando el último tramo de diciembre del aumento acordado y en enero hay que sentarse de nuevo con la organización paritaria", dijo.

"Estamos hablando de más de 800 convenios de trabajo que están vigentes y que se están pagando el aumento; en un mes donde hay que pagar sueldos, aguinaldos y vienen las vacaciones; después de 5 meses de una disminución en la actividad económica registrada estadísticamente", agregó.

La ministra de Trabajo Kelly Olmos hizo el anuncio sobre el bono de $24.000

Minozzi también manifestó que "hay que tener en cuenta que las Pymes están en una situación de ruptura de las condiciones financieras, que no están en condiciones de afrontar esto".

También Minozzi expresó que "fue un anuncio unilateral, no hubo diálogo previo de este anuncio. Si hay que hacerle frente, se le hará frente, pero esto puede empujar a las empresas a reducir la jornada laboral, a reducir personal, a enfriar la economía, a un montón d situaciones que a nosotros no nos gusta tener que tomar. La mayoría de las empresas son Pymes".

"Más del 75% de empleo en Argentina las dan las Pymes con menos de 100 empleados", dijo.

Luego habló sobre la situación de las Pymes a nivel nacional. "La Argentina tiene la mitad de las Pymes que tienen los países de la región, eso es un indicador".

También se refirió al clima empresario a nivel nacional y dijo que están "con mucha preocupación; vemos que en los últimos 5 meses ha caído el nivel de actividad en la Argentina; entendemos que hay que desburocratizar muchas de las acciones que se están haciendo para poder exportar".

"Resulta que Argentina tenía niveles de exportaciones muy importantes y los dólares no están, porque el esfuerzo no es conjunto, el esfuerzo lo tiene que compartir el Estado, tiene que bajar el gasto superfluo de la política, del Estado. No queremos tirar a nadie por la ventana, no queremos que le saquen el plan a nadie, ni el salario a nadie, ni que sufra ninguna persona la posibilidad de que le quiten lo que cobran para poder subsistir. Esta es una situación social muy delicada", explicó.

"Hay mucho gasto público, mucho gasto superfluo que puede ser eliminado", expresó.





También en otro tramo de la entrevista se refirió a la baja del IPC precio al consumidor y dijo al respecto que "que haya bajado el índice alegra a todo el mundo; el tema es que esto es producto de los precios cuidados, de no subir las tarifas a los valores que tienen que subir realmente y cuando termine de explotar, qué va a pasar?".

"El ajuste no siempre tiene que pasar por la gente, alguna vez deberá pasar por la política, el gasto público", expresó.

Finalmente hizo un balance de cómo llega a fin de año el sector de las Pymes a San Juan.

"San Juan es una provincia que está ordenada, tenemos un grado de preocupación con el presupuesto. El 80% del presupuesto de San Juan viene de la Nación, tiene que haber alguna corrección en la reasignación de los recursos de la provincia. Hoy como está la situación tenemos que ser muy cuidadosos, si algunas cosas se pueden detener en el tiempo para atender lo imprescindible", manifestó Minozzi.