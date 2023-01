Debate racista del Washington Post: ¿por qué la selección argentina no tiene jugadores negros?

En una nueva columna semanal de Banda Ancha, el docente investigador de la UNSJ, politólogo Sergio Guzmán, hizo referencia a la polémica nota que escribió una periodista en el Washington Post, que levantó polvareda en Argentina y en varias partes del mundo, que cuestionaba por qué la selección de Scaloni no tiene jugadores negros.

Guzmán manifestó que "es un comentario racial, de una pesudoacadémica llamada Erika Denise Edwards ha publicado en el Washington Post, y de la cual no tuvo mejor idea que hacerse eco alguna prensa muy cipaya pero principalmente, la porteña y que han tenido las más desacertadas respuestas para llevarle a la dama".



"Ella (por la periodista) nos hace la interpelación de que por qué no hay negros en la selección argentina. Eso tiene una respuesta sociológica, histórica", dijo.

"Nuestro país en la famosa Asamblea del año 1813 se va a declarar la libertad de vientre. ¿Qué significa esto?, que todos los niños nacidos de esclavos, a partir de ese momento ya son libres. Posteriormente avanzado el derrotero histórico, en nuestra Constitución de 1853, que es la que rige hasta este momento con algunas modificaciones y matices, va a establecer en su artículo 15 que en la República Argentina no existen esclavos y los que quedan a partir de este momento están libres y se arbitrarán las medidas correspondientes para la indemnización de aquellos que hayan poseído personas. Nuestra Constitución lo expresa claramente", agregó.

(Captura de video)

"La República Argentina fue uno de los pocos y primeros países en el Siglo XIX que va a abolir la esclavitud en el Continente americano; motivo por el cual no necesitó la incorporación, lo digo desde en términos sociológico, el elemento negro como persona. Nuestro país optó por otra vía, la vía de la estimulación de las corrientes migratorias", continuó su relato.

"No lo hicieron así evidentes países, hoy selecciones de fútbol que tienen una composición de personas que muchos de ellos son de razas negras, pero son hijos y sus ancestros son hijos de origen africano; cuyas intenciones de habitar estos países no fue más que buscar un futuro más próspero pero allá por el Siglo XIX no hicieron más que otra cosa de mano de obra esclava. Todo esto responde a que todas esas selecciones tengan (jugadores de color negro)", explicó.

Países Bajos

Inglaterra

Alemania

Francia

"En Argentina se ve una composición más del mestizaje. Lo que dice esta señora no recomiendo leer porque va a hacer una pérdida de tiempo", expresó Guzmán.

Finalmente, el reconocido politólogo explicó que "nuestro país a partir de un modelo que se instaura a partir de 1.880 en adelante, que se llamará la generación del ´80; tenían una visión de país de incorporar personas para poblar este territorio pero provenientes de Europa; lo cual alentó mucho más la situación del mestizaje del país".