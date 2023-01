La Plaza 25 será inaugurada el 15 de febrero y repavimentarán todas las calles céntricas 

Este lunes el intendente de la Capital Emilio Baistrocchi pasó por Banda Ancha. Se refirió al desarrollo de los festejos por Argentina campeón en la Plaza 25; pero además hizo anuncios vinculados a este espacio verde y sus alrededores. También habló de política, de cara al 2023: "Argentina debe trascender al macrismo y al kirchnerismo".

"Hemos festejado, hubo algarabia. No hubo daños de consideración que lamentar. Yo estuve en la plaza, con mi familia y había mucha cuestión familiar, muchos niños, mucha gente. Más allá de cuestiones puntuales, la plaza que está en obra, no hubo incidente. Todos hemos festejado, nos ha ido bien, hemos sufrido. Somos un país y un equipo resiliente acostumbrados a sufrir", dijo el intendente.

"Ese momento, ese lugar, esa cantidad de gente, era incontrolable. Por más que hubo un buen trabajo de policía, monitores urbanos; el 99,9% de los sanjuaninos que festejamos ahí estuvieron festejando, no hubo inconveniente. Nunca había visto tanta gente en la plaza, en el centro. Estábamos festejando un campeonato mundial", agregó.

Luego Baistrocchi explicó que "pensamos en las vallas, no; la obra de la Plaza 25 estaba con alambrado y en algún momento se pensó poner policía de adentro pero no; había mucha policía en la periferia. Hubo todo un dispositivo pero ante la afluencia de gente era muy difícil tener un control certero de lo que pasaba".

Luego hizo un balance de este año en Capital: "Creo que es el mejor año de mandato, el 3°. Hemos terminado de salir pandemia, con una gran inflación y hemos logrado la consolidación del equipo municipal. Se dio la mayor inversión en obras en décadas del microcentro. Creemos que es importante, ha sido un esfuerzo tremendo en el contexto que nos tocó sobre todo inflacionario. Nos hemos podido dedicar a cosas que antes no se podía dedicar y era muy difícil en pandemia. Creo que es parte y es producto de esos dos años previos que se trabajaron y el año que viene será mejor que los otros anteriores".

Plaza 25 de Mayo, para febrero del 2023

Sobre este punto, el intendente capitalino manifestó que "está con un avance del 65% y la fecha tentativa de inauguración es el 15 de febrero".

Acerca de la renovación de veredas en el casco céntrico expresó que "tengo 45 años y jamás vi una restauración integral de la plaza, hoy la estamos haciendo; jamás vi que se arreglaran las veredas del microcentro. Es responsabilidad del frentista, pero ellos no lo hacían, el municipio no lo hacía; es nuestro corazón, donde recibimos a todos. Estaba muy deprimido eso y caído en materia de infraestructura".

(Restauración de la Plaza)

"Después de casi 5, 6 décadas, estamos renovando todas las veredas; esperamos terminarlas para el día 30 de marzo; veredas, cordones y tapas de arbolado. A fines de marzo cuando hayas terminado las veredas, con la Plaza 25, vamos a entrar con la pavimentación del microcentro, se está licitando ahora; con el Programa Pavimentos Urbanos", dijo.

Además agregó que "el 1° y 2°, y si llegamos al 3° anillo de la Plaza 25 de Mayo, son calles de altísima circulación. Ya está en condiciones de comenzar la repavimentación de calle Central y Avenida Córdoba, no lo hemos querido hacer para no entorpecer el tránsito, vamos a comenzar en enero. Cuando terminemos en marzo, dependiendo del cupo de Pavimentos Urbanos, queremos hacer los 3 anillos céntricos y vamos a tener un microcentro con pavimento, vereda, con cordones, tasas de arbolado, con plazas, luces, la Peatonal que también estamos arreglando".

(Captura de video)

En otro párrafo de la entrevista se refirió a la posibilidad de que Uñac vaya por otro mandato; y además del armado interno en el caso de Capital.

"Hay un armado pero es incipiente. En política tiene que haber participación, la falta de participación te genera enojo. La competencia es sana, después por ahí algunos se pasan de rosca, pero es propio de esto", expresó.

También se refirió a a los posibles candidatos que ya han mostrado su deseo y están agitando el tablero para comandar Capital. "Yo lo veo bien, no hay que dramatizar esto", dijo.

En otra parte de la entrevista también habló del futuro político y de un efecto nacional de Juntos por el Cambio.

"Hay fenómenos que generan estos efectos que a veces son contenibles. Yo entiendo que el sanjuanino siempre ha votado en función de la gestión. A niveles comparativos hoy tenemos en una gestión que, en cualquier número y comparativamente, hemos logrado con muchísimo trabajo generar resultados muy superiores a muchas gestiones en muchos años, en décadas y entiendo como vecino que es lo que queremos y vivimos en Capital", expresó.

"La ola amarilla se generó más por los defectos propios que por defectos ajenos. Siempre fue una cuestión en contra de, crítica hacia. Cuando la crítica es constructiva es válida y si esto pasó es porque evidentemente existió otra posición que no estaba dando los resultados que tenía que dar y que cuando tuvo la posibilidad de gestionar, estoy hablando de los 4 años del presidente Macri tampoco dio resultados", dijo.

Luego el periodista Daniel Tejada le consultó acerca de Marcelo Orrego, Fabián Martín y Rodolfo Colombo, que están fuertemente diciendo Uñac es Kirchnerismo, Baistrocchi es kirchnerismo, y hay que ponerle un límite acá en San Juan.

Acerca de esto manifestó que "no quiero generar dilema ni debate ni pelearme con nadie, claramente eso no es así. Yo creo que esas cosas enervan a la gente, es tomarla de tonta. En mi caso puntual pertenezco al Partido Justicialista, no me he enrolado jamás en un mismo personal y menos en el kirchnerismo. Creo que es un error de concepto ir detrás de las personas y no de ideas. Así como con Macri, Cristina Kirchner, así como la vida misma, se cumplen ciclos. Yo creo que en Argentina tiene que trascender al macrismo, tiene que trascender al kirchnerismo. Tenemos que buscar nuevos horizontes. No lo vamos a lograr ni yendo en ese sentido, ni a pesar que es buena estrategia para degradar o denostar al otro, eso no nos sirve, seguimos en esa lógica de la confrontación y denostación".