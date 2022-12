Escándalo en el Congreso: "Es lamentable el espectáculo que se dio"

Este jueves se vivió un lamentable episodio en la Cámara de Diputados de la Nación que incluyó gritos y hasta señas obscenas por parte del jefe del Bloque del PRO Cristian Ritondo y que terminó con que la sesión se cayera al no tener quórum. El diputado nacional Walberto Allende dialogó con banda Ancha al respecto y calificó de "lamentable" lo que ocurrió ayer.

"Habían dos sesiones. La preparatoria para elegir las autoridades de la Cámara que van a conducir el año que viene y la sesión especial donde habían diferentes temas como la creación de diversas universidades. La primera sesión no hubo quórum, uno de los casos inéditos de la historia argentina donde no se pueden elegir las autoridades de la Cámara", explicó.

"La tradición indica eso, que uno puede o no estar de acuerdo, que se de el quórum para que la sesión se lleve a cabo y se elijan autoridades no debería tener inconvenientes. Lo que ha sucedido en los últimos días respecto al fallo del juez con respecto a los representantes de la Cámara llevó a que Juntos por el Cambio y otros bloques no dieran quorum; hasta que se elijan las nuevas autoridades continúan las actuales", agregó.

Además detalló que "luego venía la sesión especial donde Juntos por el Cambio de ninguna manera había manifestado que se tenía que llevar a cabo esta sesión; se consigue el quórum con un grupo minoritario, cuando empieza la sesión especial porque había quórum, se puso muy violentamente, sucdede lo que todos hemos visto. Hemos tenido sesiones complicadas pero la violencia en el día de ayer es lamentable", manifestó Allende.

"En las gradas de la Cámara de Diputados habían representantes de varias localidades y alumnos de universidades, el espectáculo que dimos ayer es lamentable y no le hace bien a la política", agregó.

"Había una actitud de Juntos por el Cambio de impedir a toda costa que hubiera sesión. Los planteos fueron muy violentos, Ritondo se paseaba por el recinto provocando a medio mundo, llamó la atención. Golpeaban las bancas donde estaban las computadoras, fue un momento muy desagradable y sobre todo la forma en la que se dirigían a la Presidenta Cecilia Moreau, no hubo respeto ni siquiera por la condición de mujer", expresó Allende.

Finalmente indicó que desconoce si habrá algún tipo de sanción a los legilsladores que provocaron los confictos en la Cámara y manifestó: "más allá de las diferencias nos tenemos que respetar. Hemos coincidido en muchas cosas y en otras vamos a disentir, pero no hay que dirimirlos de esta manera".

Frente a este escándalo, en la sesión preparatoria el oficialismo no logró revalidar a Cecilia Moreau en la presidencia de la Cámara y en la sesión especial posterior el Frente de Todos volvió a quedarse sin quorum cuando intentaba tratar la creación de nueve universidades nacionales, entre otros asuntos.